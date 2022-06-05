Sıfır Otomobil Alamayanlar İçin Yenilenmiş Otomobil Geliyor

Geçtiğimiz aylarda hakkında söylentiler çıkan 'yenilenmiş otomobil' uygulaması hakkında bugün, bizzat Renault Türkiye CEO'su Hakan Doğu'dan açıklamalar geldi. Doğu, söz konusu uygulamanın Türkiye'deki uygulanabilirliğini araştırdıklarını, piyasada 2. el araç bulunamamasının en büyük sorunlardan biri olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 4 ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye'de de otomobil üretimi gerçekleştiren ve Türkiye'nin en popüler otomobil markalarından biri olan Renault'un 'fabrikadan 2. el' olarak da adlandırabileceğimiz yenilenmiş araç satışı üzerinde çalıştığı söylentileri bulunduğunu aktarmıştık. Renault'un halihazırda İspanya ve Fransa'da uygulamakta olduğu bu satış modeli hakkında bu sefer direkt olarak Renault Türkiye'nin en yetkili isminden açıklamalar geldi.

İstanbul'da gerçekleştirilen Automechanika Istanbul fuarında açıklamalarda bulunan Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, özellikle astronomik fiyatlardan dolayı sıfır otomobil almayı hayal bile edemeyenlerin umudu olan 'yenilenmiş otomobil' uygulaması ile ilgili olarak "Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"İkinci elde araç bulunmuyor. Araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz gibi bir sürü konular var"

"Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Fransa'da 'Refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz. Ancak şu andaki sıkıntı; ikinci elde araç bulunmuyor. Yani bu sistemi açtığınız zaman ikinci elde araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz gibi bir sürü konular var. Açmak için doğru zaman mı değil mi onu düşünüyoruz ama planlarımızda var." diyen Hakan Doğu, uygulamanın Türkiye'deki sürdürülebilirliğine ithafen de "Özellikle yenileme pazarındaki sanayimiz son derece güçlü. Renault Grubu olarak Türkiye'de birçok tedarikçiyle çalışıyoruz. Zaten Türkiye'de 52 yıllık varlığımızla Türkiye'den milyarlarca avroluk parça aldık" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin otomobil yedek parça üretimindeki başarısı hakkında da konuşan Renault Türkiye patronu, "Onların tek rakibi Çinliler, Asyalılar... Onlara baktığımız zaman gerçekten gurur duyuyorum. Bu sektörün içinde doğmuş, bütün kariyerini bu sektöre vermiş bir kişi olaraktan küçücük firmaların artık çok büyük ihracatlar yaptığı ve dünya çapında oyuncular olduğunu görmek beni çok gururlandırıyor ve mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Hükümet ve devlet yetkililerimizle çalışıp vergi politikalarının giriş seviyesindeki araçlar için ulaşılabilir hale getirilmesine çalışacağız"

Hakan Doğu, Türkiye'deki araç bulunabilirliği ve vergilendirme konusu üzerinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın çoğu yerinde ikinci elde araç bulunamıyor. Çünkü insanlar yeni araç alamıyor. Yeni araç alamayınca mecburen aracını tekrardan tamir ettirip daha uzun mesafede kullanmaya başlıyor. Özellikle Türkiye'ye bakarsanız; Türkiye demografisi çok yüksek bir ülke, milyonlarca öğrenci okuyor. Her sene Türkiye'de 500-600 bin insan evleniyor. Yani 500-600 bin insan evlendiği yerde en az 500-600 bin tane araba lazım zaten. Dolayısıyla bu demografik gerçekler çerçevesinde Türkiye'de bizim her sene 1,5-2 milyon civarında araba satmamız lazım ki piyasayı tatmin edelim.

Türkiye'nin şu anda en büyük kanayan yarası, Türkiye'deki araç parkının yaklaşık dörtte birinin 20 yaş üzerindeki araçlardan oluşması... Önümüzdeki zamanda hükümet ve devlet yetkililerimizle çalışıp sektör olarak, vergi politikalarının özellikle giriş seviyesindeki araçlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesine birlikte çalışacağız. Bunu başarmamız gerekiyor."

"Elektrikli araçta özellikle yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte çok hızlı bir dönüşüm olacağı da malum"

Türkiye'nin teknolojik dönüşüm kapasitesi hakkında da konuşan Hakan Doğu, bu noktada genç nüfusun önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sadece 6-7 sene önce Türkiye, yenilenebilir enerjide hiçbir yerdeydi. Bugün Avrupa'da en çok yenilenebilir enerji üreten 7'nci ülke. Aynı şekilde nüfusumuzun yüzde 50'sinin 30 yaş altında olması nedeniyle biz gelişmiş pazarlara göre çok daha çabuk adapte oluyoruz. Bir de bizim ülkemiz büyük. Ülkemiz büyük olduğu için eğer bir araç sahibiyseniz, bir yerden bir yere giderken çok yakıt harcıyorsunuz. Yakıt fiyatlarının ne duruma geldiği malum. Elektrikli araçta özellikle yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte çok hızlı bir dönüşüm olacağı da malum."

Renault, yenilenmiş otomobil uygulamasını Fransa'da nasıl yürütüyor?

Renault'un Fransa'nın Flins bölgesinde yer alan fabrikası, Refactory olarak adlandırılan satış modeli için özel olarak yeniden dizayn edilmiş durumda. Şirket, bu fabrikada yılda 45 bin aracı yenilemeyi ve tüketiciyle buluşturmayı amaçlıyor. Şirketin araçların yenileme işlemi için hedefi 6 gün olsa da günümüzde bu süreç 21 günü buluyor. Renault'un 2030'a kadar hedefi, söz konusu 'yenilenmiş' otomobil uygulamasından yılda 1 milyar euro kazanç sağlamak.