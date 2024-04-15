Bir uçak düşünün ki anti-yer çekimi teknolojisiyle sessizce çalışıyor ve radar izi bırakmıyor! İddialara göre bu uçak, ara ara gökyüzünde görülen ve çeşitli komplo teorilerine de yol açan üçgen cisimlerin de kaynağını oluşturan TR-3B Black Manta.

Amerika Birleşik Devletleri’nin savaş uçaklarının ve jetlerinin ne kadar ileri teknoloji olduğuna hepimiz az çok hakimiz. En azından “ölüm makinesi” olarak adlandırılan F-22’nin adını bir yerlerde duymuş olmalısınız!

Birazdan bahsedeceğimiz “TR-3B Black Manta” adlı uçağın ise II. Dünya Savaşı’ndan itibaren ABD’de geliştirildiği ve gelmiş geçmiş en iyi teknolojilere sahip olduğu öne sürülüyor. Gelin, bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi duran bu uçağın akıbetini birlikte inceleyelim.

TR-3B Black Manta, iddia edilene göre ABD'nin gizli bir askerî uçak projesiydi.

Öncelikle uçağın inanılmaz özelliklerinin yanı sıra varlığına dair “kesin” denebilecek bir resmî kayıt olmadığını önceden belirtelim ve spekülasyonlar üzerinden anlatmaya başlayalım.

TR-3B adındaki bu uçağın "TR" harflerinin, "Tactical Reconnaissance (Taktiksel Keşif)” anlamına geldiği öne sürülüyor. İddialara göre uçak, anti-yer çekimi teknolojisi ile çalışıyor ve hava sahasında uzun süreli gözlem yapabilme yeteneğine sahip.

Uçağın stratejik keşif ve gözetleme görevlerinde etkin bir şekilde kullanılması sağlanıyor.

Gizli bir ABD Savunma Departmanı projesi olduğu söylenen, son derece gelişmiş teknolojilere sahip uçağın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise yukarıda belirttiğimiz üzere yer çekimine meydan okuması.

Bu teknoloji sayesinde klasik jet motorlarına ihtiyaç duymadan uçabiliyor, düşük hızlarda bile süzülebiliyor ve sessiz çalışabiliyor. Üstelik geleneksel uçaklara kıyasla daha düşük radar izi bulunuyor.

Peki nasıl çalışıyor bu anti-yer çekimi teknolojisi?

Yüksek basınçlı cıvaya sahip uçak, nükleer enerjiyle hızlandırılarak bir plazma (pozitif iyon ve elektronlar içeren yüklü partiküller topluluğu) üretiyor ve bu da uçağın etrafında bir anti-yer çekimi alanı yaratıyor.

Güç sisteminin merkezinde ise bir elektromanyetik bobin bulunuyor ve Higgs bizon alanıyla (tüm evreni dolduran ve tüm temel parçacıklara kütle kazandıran Higgs alanının “Higgs bozonu” adındaki bir dalga türü) etkileşime giriyor.

Tüm bu özellikler, uçağın görünüşü hakkında da ipucu veriyor.

II. Dünya Savaşı döneminden beri ABD tarafından geliştirilen uçakların arasında bulunduğu iddia edilen TR-3B Black Manta gerçek ise görünümünün de üçgen şeklinde olduğu tahmin ediliyor. Bu yüzden aerodinamiği de kusursuz.

Söylentilere göre gökyüzünde ara ara görülen ve komplo teorilerine yol açan, üçgen ve sessiz cisimlerin kaynağı da bu uçak. Yine de son olarak yine belirtelim, uçağın gerçekten var olup olmadığına dair güvenilir bir kanıt bulunmuyor.

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