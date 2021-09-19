Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'ndan Tesla'ya uyarı geldi. Kurul, Otobilot sistemlerini genişletmeden önce şirketin temel güvenlik problemlerini ele alması gerektiğini söyledi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) başkanı Jennifer Homendy, Wall Street Journel’a verdiği bir röportajda Tesla’nın “tamamen kendi kendine sürüş” yani FSD modunu genişletmeden evvel temel güvenlik sorunlarını ele alması gerektiğini söyledi.

Bu ayın başlarında şirketin Eylül sonuna kadar daha geniş bir FSD sürümü yayınlamayı hedeflediğini söyleyen Tesla CEO’su Elon Musk, müşterilerine “genel beta düğmesi” sunmak istediğinden bahsetmişti; ancak bu araçların şehir sokaklarında sürüşe hazır olmaları için öncelikle otoyollarda sürüş için tasarlanmış olan yazılıma bir güncelleme yapılması gerekiyor.

Gelişmiş sürücü sistemi abartılıyor:

Homendy, “yanıltıcı ve sorumsuz “ olarak nitelendirdiği ‘ful kendi kendine sürüş’ için “Çok sayıda insanı teknolojiyi kötüye kullanmaya ve suistimal etmeye yönlendiriyor, “ diyerek Tesla’yı sert bir dille eleştirdi.

Yasal şeffaflık grubu PlainSite’ın Mayıs ayında elde ettiği dokümanlara göre Tesla’nın Otopilot yazılımı direktörü, California Motorlu Araçlar Departmanı’na FSD’nin öncüsü olan gelişmiş sürücü destek sisteminin yeteneklerinin Musk tarafından abartıldığını söylemişti.

NTSB'nin uyarıları Tesla'nın pek de umrunda değil gibi:

NTSB, Şubat 2020’de Tesla’nın Otopilot sürücü yardım sisteminin, 2018 yılında yaşanmış olan ölümcül bir trafik kazasının olası nedenlerinden biri olduğunu tespit etmiş ve Otopilot aktifken mobil oyun oynayan sürücünün Otopilot’un yeteneklerine gereğinden fazla güvendiğini öne sürmüştü.

NTSB ayrıca Tesla’nın Otopilot ile ilgili 2017 güvenlik tavsiyelerini de görmezden geldiğini iddia etti. Ajans, Tesla ve beraberinde beş farklı otomobil şirketine daha sürücülerin gelişmiş sürücü sistemlerini yanlış kullanmalarını zorlaştıracak olan güvenlik önlemleri eklemeleri gerektiğinin de altını çizdi ve otomobil üreticilerine, bu tür sürücü destek sistemlerinin nerede ve ne zaman kullanılacağını sınırlandırması gerektiğini tavsiye etti.

Tesla, her ne kadar Otopilot aktifken sürücünün direksiyondan ellerini çekmesi durumunda verilen uyarıların sıklığını attırmış olsa da, NTSB’nin bu uyarı ve tavsiyelerin resmi bir yanıt vermeyen tek otomobil üreticisiydi.