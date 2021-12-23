Yiyeceklerin Tadını Alabildiğiniz Bir Ekran İcat Edildi

Japon bir profesör, ekrandaki yiyeceklerin tadını alabildiğiniz bir teknoloji icat etti. Cihazın içindeki farklı sıvılar sayesinde ekran üzerindeki bir ‘şeffaf filmi’ yalayarak farklı yiyeceklerin tatlarını alabiliyorsunuz. Bu teknoloji sayesinde dünya mutfağındaki farklı tatlar bir platformda buluşabilir…

Teknoloji gelişmeye devam ettikçe bilim-kurgu filmlerine giderek daha da fazla yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Artık sanal gerçeklik gözlükleriyle hiç bulunmadığımız ortamları sanki oradaymışız gibi görebiliyor ve içinde bulunduğumuz oyunları adeta yaşıyormuş gibi hissedebiliyoruz. Peki, yeni bir teknolojik ürün sayesinde “ekranda çıkan yiyeceklerin tadını ekranı yalayarak alabileceksiniz” desek ne derdiniz?

Japonya’daki Meiji Üniversitesi’nde profesör olan Homei Miyashita, ekrandaki görüntülerin tadına bakabildiğiniz ve ‘yalanabilen bir TV ekranı’ olan “Taste the TV ( TTTV)” teknolojisini tanıttı. Belirli bir yiyeceğin tadını oluşturmak için cihazın içinde 10 kapsül bulunuyor. Bu 10 kapsüldeki sıvılar, istenilen yiyeceğe göre farklı şekillerde karıştırılabiliyor. Ardından bu karışım, ‘şeffaf bir film’ üzerine fışkırtılıyor. Daha sonra bu film ekran üzerindeyken yaladığınızda ekrandaki yiyeceğin tadını alabiliyorsunuz.

‘Dünya tatları’ bir platform üzerinden indirilebilir:

Küresel salgın gibi herkesin eve kapanmasını gerektiren durumlarda bu tarz bir teknolojinin insanlar arasındaki etkileşimde olumlu etkileri olacağını belirten Miyashita, dünyanın öbür ucundan biriyle evden iletişim kurarken bile tıpkı birlikte restoranda yemek yermiş gibi bir deneyim yaratmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Cihazın birçok farklı tat üretebilmesi için 30 öğrenciden oluşan bir araştırma ekibiyle çalışmalarına devam eden Miyashita, cihazın 875 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulabileceğini açıklıyor.

Uzmanlar, bu teknolojinin aşçı adaylarının eğitim sürecinde de kullanılabileceğini belirtiyor. Buna ek olarak, Miyashita’nın bir diğer hedefiyse cihazında yer alan bu ‘sprey’ teknolojisini kullanarak ‘bir dilim ekmeğin’ tadının pizza veya çikolata gibi gelebilmesini sağlamak. Miyashita, tıpkı Spotify gibi dünya müziklerinin dinlenebildiği bir platformu bu teknolojiye de uyarlamak istediğini ifade ediyor. Dünya mutfaklarındaki çeşitli tatların kullanıcılar tarafından ‘indirilip’ denenebileceği bir platform oluşturmak hedefleniyor.

Cihazın görüntüleri: