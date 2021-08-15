YÖK'ten Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretimlerde yüz yüze eğitime geçmekte kararlı olduklarını ve çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı. Üniversitelerde durumun ne olacağına dair belirsizlik devam ederken YÖK'ten önemli bir açıklama geldi.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim döneminde yüz yüze eğitim konusunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin yeni bir yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada salgın sürecinde alınan kararlara ve üniversiteleri yeni dönemde nelerin beklediğine değinen YÖK, yüz yüze eğitim için tüm çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bildiğiniz üzere salgın hayatımıza girdiğinden beri üniversitelerde de uzaktan eğitime geçilmiş, salgının ilerleyişi de göz önünde bulundurularak zaman içinde kimi fakültelerde 'hibrit eğitim modeli' uygulanmıştı. Gelen son açıklama ise hedeflenen eğitimin yüz yüze eğitim olduğunu vurgularken 'koşullar gerektirdiği takdirde' uzaktan eğitimin de olabileceğini söylüyor.

'Örgün programlarda yüz yüze eğitime geçiş için çalışmalar devam ediyor':

YÖK'ün resmi web sitesi üzerinden yaptığı ve hazırlıkların devam ettiğini vurguladığı basın açıklamasının tam metni şu şekilde;

''Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ''Küresel Salgında Yeni Normalleşme’' çalışmaları yapılmıştır.

Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.

Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''