İstanbul’da bir adam yolcusu olduğu taksiyi çalarak 3 gün boyunca taksicilik yaptı. Beylikdüzü’nde taksiyi çalan adam 3 gün sonra Avcılar’da yakalandı.

Geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı bir vatandaş Beylikdüzü’nde bir taksiyi durdurarak müşteri gibi bindi. Babasının onu beklediğini söyleyerek Çatalca yolundaki TIR parkına gitmek istedi. Yaklaştıklarında aracı durdurarak beklemeye başladı. O sırada aracın şoförü Şah Murat Atabey tuvalet ihtiyacı için araçtan indi. Takside bekleyen Abdülsamet Karataş adlı sözde yolcu, üzerinde anahtarı bulunan taksiyi çalıştırarak hızla uzaklaştı.

Taksi şoförü Atabey, hemen polisi arayarak haber verdi. Ardından taksicilerin bulunduğu sosyal iletişim grubunda da aracın plakasını ve fotoğrafını paylaşarak meslektaşlarından yardım istedi.

Hırsızın 46 suçtan dosyası olduğu ve 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

Olaydan iki gün sonra dün öğle saatlerinde bir taksi şoförü çalınan taksiyi Avcılar Ambarlı Meydanı’nda gördüğünü bildirdi. Bölgeye Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri sevk edildi. Meydanda park halinde bekleyen şüpheli polisleri fark edince hızla kaçmaya çalıştı. Aracı Çalan Karataş uyarılarına rağmen durmayınca polis, araç lastiklerini silah sıkarak patlattı. Patlak lastiklerle kavşağın etrafında 4 tur attıktan sonra hızı yavaşlayınca aracın kapısını açıp koşarak ilerledi. Çalışır halde bıraktığı taksi meydandaki bir ağaca çarparak durabildi. Şüpheli kısa sürede yakalandı, taksi çekici yardımıyla bölgeden alındı.

Taksi şoförü tuvalete gidince taksiyi çalan Karataş'ın 3 gün boyunca çaldığı araçla taksicilik yaptığı ortaya çıktı. Onu durduran herkesi taksiye alan hırsız, bunun mevcut sisteme bir tepkisi olduğunu belirterek "Ben bir süper kahramanım.” dedi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçta uyuşturucu bulunduğunu, taksiyle uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürüldü. Polisin sorgusu sırasında Adülsamet Karataş'ın uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kasten yaralama gibi çeşit çeşit 46 suç kaydı olduğu ve 11 ayrı olaydan dolayı arandığı ortaya çıktı. Suç makinesi çıkan Karataş, göz altında tutulmaya devam ediyor.