YouTube'da Kendi Deepfake'inizi Yapıp Videolarda Kullanabileceksiniz

YouTube, kullanıcıların kendi görüntü ve seslerine sahip avatarlar oluşturup onları Shorts videolarda kullanmasını sağlayan bir özellik kullanıma sundu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm sosyal medya platformları gibi YouTube da kullanıcılarına daha iyi deneyim sunmak için yapay zekâ teknolojilerini platformuna entegre ediyordu. Şimdi ise şirket, kullanıcılara kendilerine benzeyen ve seslere sahip yapay zekâ destekli avatar oluşturma imkânı tanımaya başladı.

Bu özellik, ilk olarak yılın başlarında duyurulmuştu. Şimdi ise kullanıma sunulmaya başladı. Kullanıcılar, oluşturdukları yapay zekâ avatarlarını platformun kısa video formatı olan Shorts videolarda kullanabilecek. Özellik, Avrupa hariç dünya genelinde 18 yaş üstü kullanıcılar için çıkış yaptı. Kademeli olarak sunulduğu için herkese gelişi birkaç günü bulabilir.

Kendi avatarınızı oluşturup videolara ekleyin

Avatar oluşturma işlemi, YouTube’un ana uygulamasından ve YouTube Create üzerinden gerçekleştirilebilecek Bu işlemi, belli yönlendirmeler yaparak yüzünüzü ve sesinizi kaydederek gerçekleştiriyorsunuz. Bunun ardından da YouTube Shorts videolarınıza yerleştirebileceğiniz fotogerçekçi bir tasarıma sahip bir avatar ortaya çıkıyor. Yukarıdan örnekleri görebilirsiniz.

Her oluşturma işlemi en fazla 8 saniye olabilecek. Ancak art arda birden fazla klip oluşturabileceğinizi de belirtmemiz gerek. Kurulum işlemini yalnızca bir kez yapmanız yeterli. Eğer avatarınızın görünümünü güncellemek isterseniz istediğiniz zaman tekrar çekim yapabilirsiniz. Google güvenlik önlemleri de aldığını belirtmiş. Herkes sadece kendi avatarını kullanabilecek, avatarınızı istediğiniz zaman silinecek. Ancak avatarınızın yer aldığı videolar, avatarınızı silseniz bile kalacak. Onlardan da kurtulmak için direkt videoları da silmeniz gerekiyor.

