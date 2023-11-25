YouTube'un reklam engelleyici eklentilerine karşı açtığı savaşı pek çok kullanıcı kaybetti. Ancak bir Reddit kullanıcısı, bu savaşa meydan okuyan bir YouTube eklentisi geliştirdi.

Sosyal medya platformlarında peşimizi bırakmayan reklamlar, günden günde daha da artıyor. Özellikle YouTube reklamları, son yıllarda iyice çığrından çıkmaya başladı. Platformda izleyeceğimiz videoların başında ya da videonun ortasında çıkan ve bazen atlaması mümkün olmayan bu reklamlar, kullanıcı deneyimini kötü bir hâle getiriyor.

Kullanıcıları âdeta Premium aboneliğe geçmeye zorlayan ve reklam sayısında artış gösteren YouTube, reklam engelleyici eklentileri kullanan kullanıcılara video izleme sınırı getirmişti. Bu eklentilerden birini kullanan herhangi bir izleyici, 3 video izledikten sonra hiçbir şekilde video izleyemiyordu. Ancak şimdi bunun da önüne geçen bir eklenti geliştirildi.

Chrome mağazasında sunulan "Ad Speedup" ismindeki eklenti, YouTube reklamlarını atlamak yerine hızlandırıyor.

Reddit'teki bir geliştirici, reklamları atlamak yerine hızlandıran "Ad Speedup" eklentisini geliştirdi. Aynı zamanda Microsoft'un Edge tarayıcısı ile uyumlu olan bu eklenti, videoları tam 16 kat hızlandırıyor ve herhangi bir reklam engelleyici eklentisine ihtiyaç duymuyor.

Eklenti, videodaki reklamları algılıyor ve normalden 16 kat daha hızlı bir şekilde reklamları oynatıyor. Ancak oynatılan reklamları kapatmıyor ve kullanıcının reklamları manuel bir şekilde kapatması gerekiyor. Bir sonraki sürümün ise bu manuel kapatmaya ihtiyaç duymadan reklamları atlayacağı söyleniyor.

Reklamları hızlandıran eklenti ise şu şekilde çalışıyor:

Reklamların izlenme süresinin bile içerik üreticilerinin gelirleri üzerinde etkisi bulunuyor. Kanal sahipleri, videolarının izlenme sayısı dışında görüntülenen reklamlar sayesinde gelir elde edebiliyorlar. Reklamları hızlandıran ve direkt videoya geçen bu eklenti, içerik üreticilerinin gelirleri üzerinde bir etki yaratır mı, henüz bilinmiyor.

Ancak reklamsız bir video deneyimi için Premium abonelik dışında geliştirilen bu eklenti, alternatif bir seçenek olabilir. YouTube'un ise bu konuda bir adım atıp atmayacağı şimdiden merak konusu oldu.