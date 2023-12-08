YouTube, içerik üreticilerinin yorumları durdurmasını sağlayan özelliğini kullanıma sundu. "Duraklat" butonuyla kullanılan bu özellik aktif edildiğinde videolarda hâlihazırda yer alan yorumlar kalacak, yeni yorum yapılamayacak.

YouTube, hem içerik üreticileri hem de kullanıcıların platformdaki deneyimini daha iyi ve güvenli hâle getirmek için yeni özellikler getiriyordu. Uygulamanın birkaç gün önce gerçek zamanlı izleme ve beğeni sayısı gösteren bir değişiklik üzerinde çalıştığını görmüştük.

Şimdi ise YouTube’daki içerik üreticilerinin çok işine yarayabilecek bir özellik geldi. YouTuberlar, artık yorumlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

Videolardaki yorumlar durdurulabilecek

Yorum kontrollerini genişleten ek bir güncellemeyle gelen özellik, "Duraklat" isimli bir buton ile yorumların durdurulmasını sağlıyor. Bunun yorumları kapatmadan farklı olduğunu belirtelim. Üretici yorumları durdurduğunda, hâlihazırda videonun altında yer alan yorumlar kalıyor ancak yeni bir yorum girilemiyor. YouTube, yorum durdurmayı bir süredir test ediyordu, bugün ise herkese sunmaya başladı.

Yorumların çok yaygın kullanıldığını ve içerik üreticileri için büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Ancak sayılarının fazlalığı, uygunsuz şeyler içermeleri gibi nedenlerden dolayı bazen kontrol edilmeleri zor olabiliyor. Normalde bu kontrolü sağlamak için içerik üreticilerinin yorumları tamamen devre dışı bırakması veya her yorumu tek tek kontrol etmesi gerekiyordu.

Durdurma özelliği de bu tarz sorunlara çözüm sunmak için çıkarıldı. Üretici, YouTube dışında bir şey yapmak istediğinde yorumları durdurabilecek. Bu şekilde aklı burada kalmayacak ve gelen uygunsuz yorumların önüne geçebilecek.