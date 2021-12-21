Yurt Dışı Şirketlerle Çalışanlar Hakkında Sürpriz Mektup

Ankara Sanayi Odası, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bir mektup göndererek insan kaynağının yurt dışı şirketlerle uzaktan çalışmaya yönelmesinin vergisel kayıt dışılığa yol açabileceğini aktardı. Oda, beyin göçünün sektörler için ciddi bir sorun haline geleceğini söyleyerek hukuki bir düzenleme talep etti.

Ankara Sanayi Odası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ‘Beyin Göçü Hakkında’ konulu bir dilekçe göndererek girişimciler ve yazılımcılar gibi uzaktan çevrimiçi şekilde yurt dışı firmalarıyla döviz ile iş yapanlar hakkında bir çağrıda bulundu. Gönderilen dilekçede bu kişilerin yurt dışı firmalarıyla iş yapmalarının önüne geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Üyeleri tarafından kendilerine iletilen başvuruyu temel gösteren Ankara Sanayi Odası, çevrimiçi olarak yurt dışı firmalara kayan insan kaynağının vergisel anlamda da ciddi bir kayıt dışılığa yol açacağını ifade etti. Oda, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Vergisel anlamda ciddi bir kayıt dışılığa yol açacak"

“Üyelerimiz tarafından Odamıza iletilen başvurularda, Türkiye’de başta bilişim olmak üzere elektronik, tasarım, yazılım vb. gibi sektörlerdeki insan kaynağının online olarak yurtdışı firmalara kaydığı bu durumun vergisel anlamda ciddi bir kayıt dışılığa yol açacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, yaşanan beyin göçünün sektörler için ciddi bir sorun haline geleceği belirtilerek bahsi geçen konuda hukuki bir düzenleme yapılması hususunda Odamız girişimleri talep edilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.”

Günümüzde özellikle bahsi geçen sektörlerdeki insan kaynağının Türkiye’deki değil de yurt dışındaki işverenlerle iş yapmasının en büyük sebebi elbette gelir. Ülkemizde bu alanlarda verilen ücretler, dolar bazında yurt dışına göre daha düşük olduğundan insan kaynağı da bu tarafa doğru yöneliyordu. Bu şekilde çalışan birçok kişi de şahıs şirketi kurarak vergilerini verdiğini ifade ediyor.