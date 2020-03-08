Yeni Yüz Tarama Teknolojisi 'Canlı Cildi' Algılayabilecek

Apple, 2017 yılında iPhone X ile yüzün 3D olarak taranması yoluyla akıllı telefonun kilidini açabilecek FaceID teknolojisini tanıttı. Sistem, bir resim ve gerçek bir yüz arasında ayrım yapabilmesine rağmen yüzün gerçek bir insana mı yoksa iyi modellenmiş bir 3D maskeye mi ait olup olmadığını ayırabilecek kapasiteye sahip değildi. Şimdiyse canlı cildi ayırt edebilen yüz tarama teknolojileri geliyor.

Üzerinde çalışmalar yürütülen yeni bir kamera teknolojisi, akıllı telefon kameralarının bir insanın canlı cildi de dâhil olmak üzere farklı nesne malzemeleri tanımlamasına olanak tanıyabilecek ve muhtemelen önümüzdeki sene piyasaya sürülecek. En büyük ikinci kimyasal üreticisinin (BASF SE) bağlı kuruluşu olan Trinamix şirketi, bir nesnenin yapıldığı malzemenin türünü tespit etmek ve tanımlamak için mevcut kızılötesi teknolojisini ve nokta projektörlerini kullanan yeni bir sistem geliştirdi.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Ingmar Bruder, bu senenin başında Corona virüsü yüzünden iptal edilen MCW 2020'de teknolojiyi tanıtmayı planladıklarını iletti. Bununla birlikte CEO tarafından CNET muhabirine gösterilen ve yeni teknolojiyi tanıtan kısa bir demoda teknolojinin prototip uygulaması, kauçuk bir yüz maskesini gerçek bir yüzden ayırt edebildi. Sistem, aynı zamanda biri plastikten diğeri ahşaptan yapılmış iki benzer görünümlü bloku karşılaştırarak farklı malzemeleri tanımlayabildi.

Ürünü geliştirmek için Qualcomm ile çalışılıyor:

Yeni ürün çalışmasıyla artık teknolojinin, kızılötesi sensörlerden ve nokta projektörlerinden yansıyan ışığı ayrı ayrı tanımlayarak farklı malzemeleri tanımlayabildiğini ve tespit edebildiğini söylememiz mümkün. Bu da nesneden yansıtılan noktaların her bir geri saçılımının mesafesini ayrı ayrı ölçtüğü anlamına geliyor. Mevcut yüz tarama sistemleri, genel nokta düzenlerinde herhangi bir anormallik tespit etmek üzere programlandığından daha farklı çalışıyor.

Trinamix, yeni algoritmayı yeni mobil yonga setlerine entegre etmek için dünyaca ünlü yonga üreticisi Qualcomm ile çalıştığını da açıkladı. Bu da demek oluyor ki gelecekteki akıllı telefonlar yeni 3D yüz tarama teknolojisini çok büyük ihtimalle taşır şekilde piyasaya sürülecek. Bu şekilde telefonlar, kilidi açarken ekstra bir koruma katmanı sağlayabilecek.

Uzmanlar ayrıca teknolojinin akıllı telefonlarda uygulanmasının yanı sıra kıyafetler, metaller, ahşap ve plastik gibi malzemeleri de tanımlayabileceği için otomobillerde ve robotlarda da kullanılabileceğini söylüyor. Teknolojinin son hız ilerlemesine bakılırsa çok yakın bir tarihte bu yeni cihazları deneyimleme şansına sahip olacağız gibi duruyor.