Disco Elysium ile ödül üstüne ödül alan ve RPG türünün en iyi stüdyolarından biri kabul edilen ZA/UM'un yeni oyunu tanıtıldı.

Disco Elysium ile oyun dünyasına damga vuran ZA/UM, beklenenin aksine bir devam oyunu yerine yepyeni bir oyun ile geri dönüyor. Stüdyonun yeni projesi olacak olan C4, bugün yayınlanan ilginç bir duyuru videosuyla tanıtıldı.

C4’ün ilk fragmanı, gizemli görseller eşliğinde casusluk temalı şifreli bir monolog içeriyor. Detaylar belirsizliğini korusa da oyunun ZA/UM’un imzası haline gelen sanatsal ve anlatı odaklı tarzı benimsediği açıkça bariz.

ZA/UM'un yeni oyunu C4 neler sunacak?

Basına yapılan özel bilgilendirmeye göre C4; John le Carré ve Park Chan-wook’un eserlerinden ilham alan, masa üstü RPG unsurlarını barındıran bir diyalog odaklı casusluk oyunu olacak.

Oyuncular, karşılaşmaların zar mekaniği ile belirlendiği, başarının ve başarısızlığın farklı sonuçlar doğurduğu bir deneyim yaşayacak. Stüdyo, başarısızlığın bile oyunu ilerleten bir mekanik olacağını vurgulayarak, "ileriye doğru başarısızlık" anlayışını benimsediğini belirtiyor.

Neden Disco Elysium 2 gelmiyor?

ZA/UM’un bu projeye yönelmesinin arkasında stüdyonun geçtiğimiz yıllarda yaşadığı büyük çalkantılar yatıyor.

2022 yılında aralarında Disco Elysium’un baş tasarımcısı Robert Kurvitz’in de bulunduğu kilit isimlerin şirketten ayrılması ve devam eden hukuki süreçler, Disco Elysium 2’nin ve X7 kod adlı bir DLC projesinin rafa kaldırılmasına sebep oldu.

Geçtiğimiz yıl stüdyo, çalışanlarının dörtte birini işten çıkarmış ve bu süreç projelerin geleceğini belirsizliğe sürüklemişti. Buna rağmen ZA/UM, C4 ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.