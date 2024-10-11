RPG oyunları arasında en popülerlerden biri olan Disco Elysium'un geliştirme ekibindeki birçok isim yeni ekiplere dağılmış durumda.

Eski Disco Elysium geliştiricileri, kısa bir zaman diliminde iki yeni stüdyo ve Disco Elysium'un ruhani devamı olacak iki farklı oyun duyurdular.

İlk duyuruyu yapan stüdyo, Disco Elysium'un orijinal ekibinden ayrılan bir grup olan Dark Math Games oldu. İngiltere merkezli bu stüdyo, 20 kişilik bir ekipten oluşuyor ve bu ekibin yaklaşık yarısı Disco Elysium'un yaratılmasına önemli katkılar sağlamış durumda.

İlk oyun Dark Math Games'ten geliyor

Dark Math Games’in ilk oyunu, XXX Nightshift adını taşıyor ve oyunculara Antarktika'da lüks bir kayak merkezinde mahsur kaldığınız bir hikâye RPG'si sunuyor. Oyun, derin seçimlerle dolu tek oyunculu bir RPG deneyimi vaat ediyor ve "yenilikçi" bir rol yapma sistemi sunacağını söylüyor.

Stüdyo, oyunun Disco Elysium’a benzer bir deneyim sunacağını ima ederken, daha az metin ve daha fazla aksiyon olacağını söylüyor. Henüz bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da oyunu Steam sayfasından istek listesine eklemek mümkün.

Bir diğeri ise Longdue ekibinden

Bir diğer yeni stüdyo olan Longdue ise orijinal Disco Elysium ve devam oyununda çalışan bir grup tarafından kuruldu. Longdue, henüz isimsiz olan ilk oyununu "psikolojik bir RPG" olarak tanımlıyor ve bilinç ile bilinçaltı arasındaki etkileşimleri keşfedeceğimizi belirtiyor. Projede ayrıca Bungie ve Rockstar gibi büyük isimlerden yetenekler de yer alıyor.

Disco Elysium’un mirası için yarışan bu iki yeni stüdyonun yanı sıra, eski Disco Elysium liderleri Robert Kurvitz ve Aleksander Rostov tarafından kurulduğu iddia edilen Red Info stüdyosu da var ancak bu stüdyo bir süredir sessizliğini koruyor. Ayrıca orijinal geliştirici ZA/UM da hâlâ aktif olsa da yaşadığı bazı sorunlar ve projelerin iptali nedeniyle stüdyonun durumu belirsizliğini koruyor.

Peki siz Disco Elysium'u oynamış mıydınız? Bu yeni oyunlar ilginizi çekiyor mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.