Zırhlı Araç Ejder Yalçın'a Havan Aracı Konfigürasyonu Geldi

Nurol Makine'nin Türk savunma sanayisi için geliştirdiği 4x4 zırhlı araç Ejder Yalçın'a Aselsan'ın Havan Aracı Konfigürasyonu eklendi. Yenilenen araç, artık hızlı bir şekilde düşman tespiti yapabiliyor ve belirlenen hedefi yoğun ateş altına tutabiliyor.

Nurol Makina’nın Türk savunma sanayisi için ürettiği Ejder Yalçın 4x4 zırhlı araca, yeni bir konfigürasyon yapılarak Aselsan’ın Alkar 120 milimetre havan sistemi eklendi. Yapılan konfigürasyonla birlikte zaten yüksek stabilite ve vuruş hassasiyetine sahip Ejder Yalçın, düşman birliklerin insan gözüyle tespit edilmesine gerek kalmadan yoğun ateş desteği sağlayabilecek hale getirildi.

Son derece yüksek hareket kabiliyetine sahip zırhlı araç, her türlü arazide atış sonrasında süratli bir şekilde yer değiştirebiliyor ve bu sayede de düşmanlar tarafından tespit edilmesi zor bir araç haline geliyor. Yenilenen Ejder Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma personelleri başta olmak üzere yurt dışında da operasyonel ihtiyaçların giderilmesine olanak sağlayacak.

Ejder Yalçın, tespit edilen hedefi yoğun ateş altında bırakabiliyor

İleri gözetleyici aracı olarak da nitelendirilen Ejder Yalçın, sahip olduğu Keşif Gözlem Aracı konfigürasyonu sayesinde düşman hedefleri hassas bir şekilde tespit edebiliyor ve havan aracı ile bu hedeflere etkili şekilde atış yapabiliyor. Zırhlı aracın sahip olduğu diğer önemli konfigürasyonlar arasında komuta kontrol aracı, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha aracı, anti tank güdümlü füze aracı ve sınır gözetleme aracı yer alıyor.

Nurol Makine, sadece şirketin kendi eklediği konfigürasyonlarla yetinmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda Ejder Yalçın gibi tüm zırhlı araçlara farklı konfigürasyon hizmetleri de sunuyor. Şirket, anlaşma imzalanan kullanıcılarla son derece kapsamlı eğitimler verildiğini, dünyanın birçok yerinde kurmuş oldukları servis ağlarıyla hızlı bir şekilde satış sonrası hizmet verildiğini dile getirdi.