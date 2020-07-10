Ziya Selçuk'tan Okulların Açılmasıyla İlgili Paylaşım

Okulların açılmasıyla ilgili pek çok kişiden farklı ses gelirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan da yeni bir paylaşım geldi. Selçuk, #okullarıbirlikteaçacağız etiketiyle “Çocuklarımızı okullarıyla, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla buluşturmak için hepimizin maske takması, sosyal mesafesini koruması, tedbirlere dikkat etmesi şart” açıklamasında bulundu.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği okulların ne zaman açılacağı konusu, geçtiğimiz gün 31 Ağustos olarak açıklanmıştı. Okulların açılacağı tarihin açıklanmasının ardından da pek çok kişiden farklı sesler gelmeye başladı. Bazı kişiler okulun açılmasını isterken bazıları pandemi nedeniyle okulların açılmasının çok riskli olabileceğini söylemişti.

Dün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir görsel paylaşan Selçuk, “Çocuklarımızı okullarıyla, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla buluşturmak için hepimizin maske takması, sosyal mesafesini koruması, tedbirlere dikkat etmesi şart. #okullarıbirlikteaçacağız” şeklinde açıklama yaptı. Paylaşılan görselin üzerinde ise “Ben okula gitmek istiyorum. Lütfen maskenizi takın. Arkadaşlarımı özledim” ifadeleri yer aldı.

Sağlık durumuna göre okullar açılmayabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce okulların açılış tarihiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. Bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos’ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalardan anlıyoruz ki okulların açılış tarihi resmi olarak açıklansa da eğer bu süreçte gerekli önlemlere uymayıp salgını yavaşlatmazsak okulların uzaktan eğitim yoluyla açılacağını öngörebiliriz.