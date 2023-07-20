Nubia, bulduğu tüm üst düzey özellikleri doldurduğu yeni akıllı telefonu Z50S Pro'yu duyurdu. 35 mm'lik ana arka kameraya sahip olan telefon, büyük bataryası ile 37 saate kadar kullanım imkanı vadediyor.

Birkaç ay önce Türkiye'ye resmi olarak geleceği açıklanan ZTE'ye ait markalardan Nubia, düzenlediği bir etkinlikte üst düzey yeni akıllı telefonu "Z50S Pro"yu duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan akıllı telefon, cep yakan bir fiyata sahip olsa da tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Nubia Z50S Pro'nun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Nubia Z50S Pro, 6.78 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla donatıldı. 1.5K çözünürlük sunan ve 120 Hz tazeleme oranı sunan ekran, 1.000 Hz dokunmatik frekansı ile oyun oynarken fark yaratacak gibi görünüyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'üne destek veren ekran, 452 ppi parlaklık değeri ve 2.160Hz yüksek frekanslı PWM karartma özelliği ile kullanıcıya eşsiz bir deneyim vadediyor. Ekrandaki deliğe yerleştirilen selfie kameranın kendinden geniş açılı ve 16 MP çözünürlük sunduğunu belirtelim.

Karşınızda ZTE Nubia Z50S Pro!

Üst düzey akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 2 işlemcisi bulunuyor. 3.36 GHz hızında çalışan bu işlemciye 16 GB'ye kadar RAM, 1 TB'ye kadar depolama alanı eşlik ediyor. Mühendisler, akıllı telefonun yüksek gücünü dizginleyebilmek adına 4,233 mm2'lik bir buhar odası kullanıyorlar. Bu teknoloji sayesinde telefonun iç kısmı, aynı oranda soğuk kalabiliyor. Bu arada; cihazın 5.100 mAh kapasiteli bataryası 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Şirket, bu bataryanın 37 saat kadar kullanım imkanı sunduğunu söyledi.

ZTE Nubia Z50S Pro, her anlamda özel bir akıllı telefon. Bunu kamera kurulumunda da çok net bir şekilde görüyoruz. Telefonda, 35 mm lense sahip olan 50 MP çözünürlüklü bir ana arka kamera bulunuyor. Ayrıca 13 mm lense sahip olan 50 MP ultra geniş açılı kamera ile 16 MP çözünürlük sunan telefoto kamera da bu telefonda bulunuyor. Yapay zekâ tarafından da desteklenen kamera kurulumu, tüm koşullarda en iyi sonucu vermek üzere özel olarak tasarlandı.

Nubia Z50S Pro ile çekilen bazı fotoğraf örnekleri:

*Sıkıştırılmış görüntüler.

Nubia Z50S Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç 1.5K (1260 x 2800 piksel), 120 Hz, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 RAM 12-16 GB Depolama 256-1024 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 16 MP (f/2.5) Arka Kamera 35 mm 50 MP (f/1.59) + 13 mm 50 MP (f/2.0) + 80 mm 16 MP (f/2.4), OIS Batarya 5100 mAh (80W) İşletim Sistemi Android 13 (MyOS 13) Bağlantı 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, USB Type-C 3.1 Boyutlar 163.6 x 75.9 x 8.6 mm Ağırlık 228 gram

Nubia Z50S Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 515 dolar 12 GB + 1 TB 560 dolar 16 GB + 1 TB 615 dolar

27 Temmuz'da resmi olarak satışa çıkacak Nubia Z50S Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek.