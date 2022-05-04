Tinder'ın çatı şirketi Match Group'un CEO'sunun değişeceği açıklandı. Yapılan açıklamalara göre yeni CEO, mobil oyun devi Zynga'nın patronu Bernard Kim olacak. İlk açıklamalara göre taraflar, bu görev değişikliğinden memnun gibi görünüyorlar.

Dünyanın en popüler flört-arkadaşlık uygulamalarından bir tanesi olan Tinder'ın çatı şirketi Match Group, şirketin geleceğine yönelik önemli bir karar aldığını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Match Group'un 2 yıldan uzun süredir CEO'luk görevini sürdüren Shar Dubey, 31 Mayıs itibarıyla görevi devredecek. Ancak Dubey, şirketin yönetim kurulunda kalmaya ve danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek.

Shar Dubey'in yerini alacak isimse oldukça dikkat çekecek türden. Zira alınan karara göre Match Group'un yeni CEO'su, mobil oyun devi Zynga'nın patronu Bernard Kim olacak. 2016 yılından beri Zynga'nın başında olan Kim, 31 Mayıs 2022 itibarıyla Match Group'un başına geçecek ve çalışmalarını sürdürecek.

Metaverse dünyası için stratejik bir adım

Mobil oyunlar üzerine çalışan bir şirketin bir numaralı isminin bir flört uygulamasının başına geçirilmesini garipsemiş olabilirsiniz. Ancak değişen dünya düzeni, Match Group'u bu stratejik karara itmiş gibi görünüyor. Zira Match Group, bir süre önce metaverse dünyası ile ilgili girişimlerinin olacağını duyurmuş, Tinder da alınan bu karardan etkilenmiş ve büyük yenilikler almıştı. Mobil oyunlar ile metaverse teknolojisinde ortak payda olan "etkileşim" düşünüldüğünde, bu kararın çok da yersiz olmadığı tahmin edilebilir. Ancak bu bayrak değişimi ile kullanıcıları nelerin bekleyeceği şimdilik bilinmiyor.

Bernard Kim tarafından yapılan açıklamalarda, Shar Dubey liderliğindeki Match Group'un bugüne dek çok önemli işler yaptığı, şirket çalışanlarının oldukça yetenekli ve heves dolu olduğu ifade edildi. Match Group'a önemli bir zamanda geldiğini söyleyen Kim, bu karardan memnun olduğunu açıkladı. Shar Dubey tarafından yapılan açıklamalarda ise "Şirketi emin ellerde bırakıyorum." ifadelerine yer verildi...