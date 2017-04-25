Android telefonlarda SD kartı, dahili depolama olarak tanımlamayı anlattık. Kaliteli bir microSD kart olmadığı sürece, bu işlemi yapmayı önermiyoruz.

Telefonlar, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Telefonların işlemcisi, grafik birimi, kamerası gibi birçok farklı donanımı gelişiyor. Bu gelişimle birlikte telefonda yer alan depolama biriminin de gelişmesi beklenirken, özellikle depolama alanlarında istenilen boyutlara ulaşamayan sektör, ne yazık ki kullanıcıların canını sıkıyor. Telefona dahili olarak gelen depolama alanı, 4K video kayıtlar yapan telefonlar için çok fazla yetersiz olduğu için ister istemez SD Card’lar tercih edilmek zorunda kalıyor.

Bu SD Card’lara baktığımız zaman, ihtiyacımızı karşılayacak boyutlar görüyoruz ancak bu sefer de SD Card’ların yavaşlığından dolayı uygulamaların yalnızca telefona yüklenebildiğini görerek resmen yıkılıyoruz. Bu gibi sorunları ortadan kaldırmak mümkün. SD kartınızı akıllı telefonlar için dahili depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken Adoptable Storage adlı bir özellikle SD kartı formatlamak. Bu özellik ilk olarak Android 6.0 Marsmallow ile birlikte geldiği için, daha eski Android sürümü kullananların bu işlemi çok daha zor yapabildiğini söylemek gerekiyor.

SD kart fotoğrafları, şarkıları ve videoları depolamak için kullanışlı bir araçtır ancak içerisine uygulama yükleyememek sinirleri bozabiliyor. Bunun çok mantıklı bir sebebi var aslında. Uygulamanın istediği performansın altında kaldığı için SD kartları desteklemediğini söylemek gerekiyor. Aslında resim, video çekerken de telefon önce ön hafızasına kaydı gerçekleştiriyor, sonra SD karta aktarıyor, çünkü SD kartların birçoğu 4K videoyu anında kaydedebilecek güce sahip olamayabiliyor.

Kabul Edilebilir Depolama Birimi Nedir?

Android’de “Kabul Edilebilir Depolama” adlı bir özellik var. Bu özellik, çıkarılabilir microSD kartların bile dahili bellek olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu birimde, SD kartın dahili depolama için kabul edilebilir olup olmadığını kontrol ediyor.

SD Kartı Şifreler ve Formatını Değiştirir

Bir SD kartı ve USB sürücüsü olsun, depolama alanı kabul ederken, SD karta, Fat32 veya ExFAT formatı yerine ext4 veya f2fs formatı kurulur. Bu sayede SD kartınızı dahili depolama alanı olarak kullanabilirsiniz ancak SD kartı, başka bir yerde kullanamazsınız, dosyalar şifreli olacağı için başka bilgisayar veya telefonda SD kart çalışmayacaktır.

Her Uygulama Yüklenmez

Android, burada geliştiricilere özgürlük sunmuş. Geliştirici, uygulamasının SD kartta çalışmayacağını düşünürse, izinlerde bunu belirterek, uygulamanın SD karta indirilmesini engelleyebilir.

Android’de Dahili Bellek ve SD Kart Nasıl Kullanılır?

SD kartınızı Android’de dahili depolama alanı olarak davranacak şekilde yapılandırmak basit bir işlemdir. Ancak çok önemli konu, bunu yapmadan önce SD kartınızın işlem sırasında biçimlendirileceğini, bu yüzden de verilerini yedeklemeyi unutmayın.

SD Kartımı Nasıl Dahili Bellek Olarak Tanımlarım?

Not: Android 6.0’ı desteklese dahi bazı telefonlar özelliği desteklemiyor olabilir.

Ayarları açın.

Hafıza bölümüne gidin ve orada yer alan SD kartınızın adına dokunun.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan üç dikey noktaya dokunun.

Hafıza Ayarları’na dokunun.

Biçimi dahili olarak seçin.

Bir sonraki ekranda, fikrinizi değiştirmek isteyip istemediğinize karar vermek için son bir şansa sahipsiniz. SD kartınızı dahili olarak biçimlendirmek istiyorsanız Sil&Format’a dokunun.

Android, SD kartınızın yavaş olduğunu fark ederse bilgilendirilirsiniz. Devam etmek için Tamam’a dokunun.

Veri taşıma işini şimdi başlatabilir veya daha ileri bir aşamada yapabilirsiniz.

SD Kartınızın uyum sürecini tamamlamak için Bitti’ye dokunun

Dahili belleğiniz hazır ancak, telefonun hızında ciddi düşüş yaşayabilirsiniz. Tavsiyemiz bu işleme pek başvurmamak, en azından 10 15 TL’ye alınan SD kartla başvurmayın derim. En azından, hız konusunda berlirli seviyede microSD kartları tercih etmek telefonu rahatlatacaktır.



