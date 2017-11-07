Kalitesiz Fotoğrafları İyileştiren Ücretsiz İnternet Sitesi!

"Piksel piksel Anadolu", "Kanka fotoğrafı bulaşık makinesiyle mi çektin?" gibi sözler, bu internet sitesi sayesinde tarihe karıştılar.

Makine öğrenimi ve yapay zeka terimlerine artık alışsak iyi olur, çünkü Google ve Apple gibi öncü şirketler, bu alanlarda ciddi yatırımlar yapmaya ve meyvelerini toplamaya başladılar. Artık görüntü işleme teknolojilerinde de hatırı sayılır sonuçlar vermeye başlayan makine öğrenimi temelli yazılımlar, son aylarda birkaç gelişmiş örnekle karşımıza çıktılar.

Fakat bu örneklerin neredeyse hepsi, teorik olarak bilgi alabildiğimiz ve deneyimleyemediğimiz yazılımlardı. Çünkü büyük çoğunluğu bilim insanları tarafından geliştiriliyor ve tüketicinin kullanımıca açılmıyorlardı. Nitekim artık elimizdeki düşük çözünürlüklü ve kalitesiz piksellere sahip görüntüleri işleyecek ve yüksek çözünürlüklü hale getirecek bir yazılım var.

Yukarıda göreceğiniz örnek resimde, buzlanmış pikseller dikkat çekiyor. Fakat sonraki resimlerde bu buzlanmaların yerini ince detaylar alıyor. Yazılım sitenin arayüzüne bağlı olarak oldukça basitleştirilmiş durumda. Sadece seçtiğiniz resmi sayfaya sürükleyip bırakmanız yeterli. Ardından işlemi başlatıp birkaç dakika beklemeniz gerekiyor.

Sonuç olarak karşınıza çıkan 2 farklı filtre versiyonunda resmin boyutları kat ve kat artıyor. (Bizzat denediğim resmin boyutu 48.8 Kb iken sonuç olarak elde ettiğim görüntünün boyutu 4.56 MB oldu.)

Boring, Magic filtrelerinden sonra Anti-jpg olarak adlandırılan bir filtre daha var fakat bu filtre sadece resmin formatını .JPG’den .PNG’ye çeviriyor. Sanırım yazılımcılar .JPG uzantısına karşı alerji sahibi insanlar. Neyse :)

Let’s Enhance adı verilen projeyi denemek ve düşük çözünürlük resimlerinizi birer şahesere dönüştürmek için şuraya tıklamanız yeterli.