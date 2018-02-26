Dünyanın En Güçlü 25 Ordusu Açıklandı: Türkiye Nerede?

2012-2016 yılları arasında, 1990'dan bu yana geçen 5 yıllık zaman dilimlerinin herhangi birinden daha fazla silah satışı yapıldı. Her ne kadar daha az savaş istiyor olsak da gerilim tırmanıyor.
Silah satışları bir başka açıdan bakıldığında kimin teknolojisinin kimi güçlendirdiğini de ortaya koyuyor, bu nedenle askeri sahada tartışma yürütmek oldukça zor. Global Firepwer isimli şirketin 2017 yılında yaptığı ve 135 ülkeyi dahil ettiği araştırma, 50’yi aşkın faktörü ele alan kapsamlı bir çalışma oldu.
Her ülkenin sahip olduğu silah çeşitliği, personel sayısı, coğrafyası, lojistik kapasitesi, doğal kaynakları ve sanayi gücüne kadar söz etmenler ele alındı. Nükleer güçler puanlamada önemli yere sahip olurlarken, nükleer rezervler dahil edilmedi. Donanmaya sahip olan deniz ülkelerinin donanma konusundaki eksikleri puan düşüren etmen olarak ele alındı ve denizi olmayan ülkelerle eşitlikçi bir bakış açısı saplandı.
İşte bu karmaşık araştırmanın sonuçlarıyla dünyanın en güçlü 25 ordusu:
25. Cezayir:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.4366
- Toplam nüfus: 40.263.711
- Toplam askeri personel: 792.350
- Toplam uçak gücü: 502
- Savaş uçakları: 89
- Savaş tankları: 2.405
- Toplam deniz varlıkları: 85
- Savunma bütçesi: 10,6 milyar dolar
24. Suudi Arabistan:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.4302
- Toplam nüfus: 28.160.273
- Toplam askeri personel: 256.000
- Toplam uçak gücü: 790
- Savaş uçakları: 177
- Savaş tankları: 1,142
- Toplam deniz varlıkları: 55
- Savunma bütçesi: 56.7 milyar dolar
23. Kuzey Kore:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.4218
- Toplam nüfus: 25.115.311
- Toplam askeri personel: 6.445.000
- Toplam uçak gücü: 944
- Savaş uçakları: 458
- Savaş tankları: 5.025
- Toplam deniz varlıkları: 967
- Savunma bütçesi: 7,5 milyar dolar
22. Avustralya:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.4072
- Toplam nüfus: 22.992.654
- Toplam askeri personel: 81.000
- Toplam uçak gücü: 465
- Savaş uçakları: 78
- Muharebe tankları: 59
- Toplam deniz varlıkları: 47 (iki uçak gemisi)
- Savunma bütçesi: 24.1 milyar dolar
21. İran:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3933
- Toplam nüfus: 82.801.633
- Toplam askeri personel: 934.000
- Toplam uçak gücü: 477
- Savaş uçakları: 137
- Savaş tankları: 1.616
- Toplam deniz varlıkları: 398
- Savunma bütçesi: 6,3 milyar dolar
20. Tayland:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3892
- Toplam nüfus: 68.200.824
- Toplam askeri personel: 627.425
- Toplam uçak gücü: 555
- Savaş uçakları: 76
- Savaş tankları: 737
- Toplam deniz varlıkları: 81 (bir uçak gemisi)
- Savunma bütçesi: 5,4 milyar dolar
19. Polonya:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3831
- Toplam nüfus: 38.523.261
- Toplam askeri personel: 184.650
- Toplam uçak gücü: 465
- Savaş uçakları: 99
- Savaş tankları: 1.065
- Toplam deniz varlıkları: 83
- Savunma bütçesi: 9.4 milyar dolar
18. Tayvan:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3765
- Toplam nüfus: 23.464.787
- Toplam askeri personel: 1.932.500
- Toplam uçak gücü: 850
- Savaş uçakları: 286
- Savaş tankları: 2.005
- Toplam deniz varlıkları: 87
- Savunma bütçesi: 10,7 milyar dolar
17. Brezilya:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3654
- Toplam nüfus: 205.823.665
- Toplam askeri personel: 1.987.000
- Toplam uçak gücü: 697
- Savaş uçakları: 43
- Savaş tankları: 469
- Toplam deniz varlıkları: 110
- Savunma bütçesi: 24.5 milyar dolar
16. Vietnam:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3587
- Toplam nüfus: 95.261.021
- Toplam askeri personel: 5.488.500
- Toplam uçak gücü: 278
- Savaş uçakları: 76
- Savaş 1.545
- Toplam deniz varlıkları: 65
- Savunma bütçesi: 3.4 milyar dolar
15. İsrail:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3476
- Toplam nüfus: 8,174,527
- Toplam askeri personel: 718.250
- Toplam uçak gücü: 652
- Savaş uçakları: 243
- Savaş tankları: 2,620
- Toplam deniz varlıkları: 65
- Savunma bütçesi: 15.5 milyar dolar
14. Endonezya:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3347
- Toplam nüfus: 258.316.051
- Toplam askeri personel: 975.750
- Toplam uçak gücü: 441
- Savaş uçakları: 39
- Savaş tankları: 418
- Toplam deniz varlıkları: 221
- Savunma bütçesi: 6,9 milyar dolar
13. Pakistan:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3287
- Toplam nüfus: 201.995.540
- Toplam askeri personel: 919.000
- Toplam uçak gücü: 951
- Savaş uçakları: 301
- Savaş tankları: 2.924
- Toplam deniz varlıkları: 197
- Savunma bütçesi: 7 milyar dolar
12. Güney Kore:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2741
- Toplam nüfus: 50.924.172
- Toplam askeri personel: 5.829.750
- Toplam uçak gücü: 1,477
- Savaş uçakları: 406
- Savaş tankları: 2.654
- Toplam deniz varlıkları: 166 (bir uçak gemisi)
- Savunma bütçesi: 43.8 milyar dolar
11. İtalya:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2694
- Toplam nüfus: 62.007.540
- Toplam askeri personel: 267.500
- Toplam uçak gücü: 822
- Savaş uçakları: 79
- Savaş tankları: 200
- Toplam deniz varlıkları: 143 (iki uçak gemisi)
- Savunma bütçesi: 34 milyar dolar
10. Mısır:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2676
- Toplam nüfus: 94.666.993
- Toplam askeri personel: 1.329.250
- Toplam uçak gücü: 1,132
- Savaş uçakları: 337
- Savaş tankları: 4.110
- Toplam deniz varlıkları: 319 (iki uçak gemisi)
- Savunma bütçesi: 4.4 milyar dolar
9. Almanya:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2609
- Toplam nüfus: 80.722.792
- Toplam askeri personel: 210.000
- Toplam uçak gücü: 698
- Savaş uçakları: 92
- Savaş tankları: 543
- Toplam deniz varlıkları: 81
- Savunma bütçesi: 39.2 milyar dolar
8. TÜRKİYE:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2491
- Toplam nüfus: 80.274.644
- Toplam askeri personel: 743.415
- Toplam uçak gücü: 1,018
- Savaş uçakları: 207
- Savaş tankları: 2,445
- Toplam deniz varlıkları: 194
- Savunma bütçesi: 8,2 milyar dolar
7. Japonya:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2137
- Toplam nüfus: 126.702.133
- Toplam askeri personel: 311.875
- Toplam uçak gücü: 1,594
- Savaş uçakları: 288
- Savaş tankları: 700
- Toplam deniz varlıkları: 131 (dört uçak gemisi)
- Savunma bütçesi: 43.8 milyar dolar
6. Birleşik Krallık:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2131
- Toplam nüfus: 64.430.428
- Toplam askeri personel: 232.675
- Toplam uçak gücü: 856
- Savaş uçakları: 88
- Savaş tankları 249
- Toplam deniz varlıkları: 76 (iki uçak gemisi)
- Savunma bütçesi: 45.7 milyar dolar
5. Fransa:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.1914
- Toplam nüfus: 66.836.154
- Toplam askeri personel: 387.635
- Toplam el işi gücü: 1.305
- Savaş uçakları 296
- Savaş tankları: 406
- Toplam deniz varlıkları: 118 (dört uçak gemisi)
- Savunma bütçesi: 35 milyar dolar
4. Hindistan:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.1593
- Toplam nüfus: 1.266.883.598
- Toplam askeri personel: 4.207.250
- Toplam uçak gücü: 2,102
- Savaş uçakları: 676
- Savaş tankları: 4.426
- Toplam deniz varlıkları: 295 (üç uçak gemisi)
- Savunma bütçesi: 51 milyar dolar
3. Çin:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.0945
- Toplam nüfus: 1.373.541.278
- Toplam askeri personel: 3.712.500
- Toplam uçak gücü: 2.955
- Savaş uçakları: 1.271
- Savaş tankları: 6.457
- Toplam deniz varlıkları: 714 (bir uçak gemisi)
- Savunma bütçesi: 161.7 milyar dolar
2. Rusya:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.0929
- Toplam nüfus: 142.355.415
- Toplam askeri personel: 3.371.027
- Toplam uçak gücü: 3.794
- Savaş uçakları: 806
- Savaş tankları: 20.216
- Toplam deniz varlıkları: 352 (bir uçak gemisi)
- Savunma bütçesi: 44.6 milyar dolar
1. Amerika Birleşik Devletlerı:
- Güç endeksi değerlendirmesi: 0.0857
- Toplam nüfus: 323.995.528
- Toplam askeri personel: 2.363.675
- Toplam uçak: 13.762
- Savaş uçakları: 2.296
- Savaş tankları: 5.884
- Toplam deniz varlıkları: 415 (19 uçak gemisi)
- Savunma bütçesi: 587,8 milyar dolar