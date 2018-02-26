Dünyanın En Güçlü 25 Ordusu Açıklandı: Türkiye Nerede?

Güçlü bir orduya sahip olmak için devletlerin yaptığı pek çok çalışma var. Söz konusu güç, personel sayısı, eğitim kalitesi ve teknoloji gibi etmenlerle doğru orantılı oluyor. Peki 2017 yılında yapılan araştırmalarla, dünyanın en güçlü orduları hangi ülkelerin kontrolünde? En önemlisi de ülkemiz kaçıncı sırada?

2012-2016 yılları arasında, 1990'dan bu yana geçen 5 yıllık zaman dilimlerinin herhangi birinden daha fazla silah satışı yapıldı. Her ne kadar daha az savaş istiyor olsak da gerilim tırmanıyor.

Silah satışları bir başka açıdan bakıldığında kimin teknolojisinin kimi güçlendirdiğini de ortaya koyuyor, bu nedenle askeri sahada tartışma yürütmek oldukça zor. Global Firepwer isimli şirketin 2017 yılında yaptığı ve 135 ülkeyi dahil ettiği araştırma, 50’yi aşkın faktörü ele alan kapsamlı bir çalışma oldu.

Her ülkenin sahip olduğu silah çeşitliği, personel sayısı, coğrafyası, lojistik kapasitesi, doğal kaynakları ve sanayi gücüne kadar söz etmenler ele alındı. Nükleer güçler puanlamada önemli yere sahip olurlarken, nükleer rezervler dahil edilmedi. Donanmaya sahip olan deniz ülkelerinin donanma konusundaki eksikleri puan düşüren etmen olarak ele alındı ve denizi olmayan ülkelerle eşitlikçi bir bakış açısı saplandı.

İşte bu karmaşık araştırmanın sonuçlarıyla dünyanın en güçlü 25 ordusu:

25. Cezayir:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.4366

Toplam nüfus: 40.263.711

Toplam askeri personel: 792.350

Toplam uçak gücü: 502

Savaş uçakları: 89

Savaş tankları: 2.405

Toplam deniz varlıkları: 85

Savunma bütçesi: 10,6 milyar dolar

24. Suudi Arabistan:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.4302

Toplam nüfus: 28.160.273

Toplam askeri personel: 256.000

Toplam uçak gücü: 790

Savaş uçakları: 177

Savaş tankları: 1,142

Toplam deniz varlıkları: 55

Savunma bütçesi: 56.7 milyar dolar

23. Kuzey Kore:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.4218

Toplam nüfus: 25.115.311

Toplam askeri personel: 6.445.000

Toplam uçak gücü: 944

Savaş uçakları: 458

Savaş tankları: 5.025

Toplam deniz varlıkları: 967

Savunma bütçesi: 7,5 milyar dolar

22. Avustralya:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.4072

Toplam nüfus: 22.992.654

Toplam askeri personel: 81.000

Toplam uçak gücü: 465

Savaş uçakları: 78

Muharebe tankları: 59

Toplam deniz varlıkları: 47 (iki uçak gemisi)

Savunma bütçesi: 24.1 milyar dolar

21. İran:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3933

Toplam nüfus: 82.801.633

Toplam askeri personel: 934.000

Toplam uçak gücü: 477

Savaş uçakları: 137

Savaş tankları: 1.616

Toplam deniz varlıkları: 398

Savunma bütçesi: 6,3 milyar dolar

20. Tayland:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3892

Toplam nüfus: 68.200.824

Toplam askeri personel: 627.425

Toplam uçak gücü: 555

Savaş uçakları: 76

Savaş tankları: 737

Toplam deniz varlıkları: 81 (bir uçak gemisi)

Savunma bütçesi: 5,4 milyar dolar

19. Polonya:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3831

Toplam nüfus: 38.523.261

Toplam askeri personel: 184.650

Toplam uçak gücü: 465

Savaş uçakları: 99

Savaş tankları: 1.065

Toplam deniz varlıkları: 83

Savunma bütçesi: 9.4 milyar dolar

18. Tayvan:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3765

Toplam nüfus: 23.464.787

Toplam askeri personel: 1.932.500

Toplam uçak gücü: 850

Savaş uçakları: 286

Savaş tankları: 2.005

Toplam deniz varlıkları: 87

Savunma bütçesi: 10,7 milyar dolar

17. Brezilya:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3654

Toplam nüfus: 205.823.665

Toplam askeri personel: 1.987.000

Toplam uçak gücü: 697

Savaş uçakları: 43

Savaş tankları: 469

Toplam deniz varlıkları: 110

Savunma bütçesi: 24.5 milyar dolar

16. Vietnam:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3587

Toplam nüfus: 95.261.021

Toplam askeri personel: 5.488.500

Toplam uçak gücü: 278

Savaş uçakları: 76

Savaş 1.545

Toplam deniz varlıkları: 65

Savunma bütçesi: 3.4 milyar dolar

15. İsrail:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3476

Toplam nüfus: 8,174,527

Toplam askeri personel: 718.250

Toplam uçak gücü: 652

Savaş uçakları: 243

Savaş tankları: 2,620

Toplam deniz varlıkları: 65

Savunma bütçesi: 15.5 milyar dolar

14. Endonezya:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3347

Toplam nüfus: 258.316.051

Toplam askeri personel: 975.750

Toplam uçak gücü: 441

Savaş uçakları: 39

Savaş tankları: 418

Toplam deniz varlıkları: 221

Savunma bütçesi: 6,9 milyar dolar

13. Pakistan:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.3287

Toplam nüfus: 201.995.540

Toplam askeri personel: 919.000

Toplam uçak gücü: 951

Savaş uçakları: 301

Savaş tankları: 2.924

Toplam deniz varlıkları: 197

Savunma bütçesi: 7 milyar dolar

12. Güney Kore:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2741

Toplam nüfus: 50.924.172

Toplam askeri personel: 5.829.750

Toplam uçak gücü: 1,477

Savaş uçakları: 406

Savaş tankları: 2.654

Toplam deniz varlıkları: 166 (bir uçak gemisi)

Savunma bütçesi: 43.8 milyar dolar

11. İtalya:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2694

Toplam nüfus: 62.007.540

Toplam askeri personel: 267.500

Toplam uçak gücü: 822

Savaş uçakları: 79

Savaş tankları: 200

Toplam deniz varlıkları: 143 (iki uçak gemisi)

Savunma bütçesi: 34 milyar dolar

10. Mısır:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2676

Toplam nüfus: 94.666.993

Toplam askeri personel: 1.329.250

Toplam uçak gücü: 1,132

Savaş uçakları: 337

Savaş tankları: 4.110

Toplam deniz varlıkları: 319 (iki uçak gemisi)

Savunma bütçesi: 4.4 milyar dolar

9. Almanya:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2609

Toplam nüfus: 80.722.792

Toplam askeri personel: 210.000

Toplam uçak gücü: 698

Savaş uçakları: 92

Savaş tankları: 543

Toplam deniz varlıkları: 81

Savunma bütçesi: 39.2 milyar dolar

8. TÜRKİYE:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2491

Toplam nüfus: 80.274.644

Toplam askeri personel: 743.415

Toplam uçak gücü: 1,018

Savaş uçakları: 207

Savaş tankları: 2,445

Toplam deniz varlıkları: 194

Savunma bütçesi: 8,2 milyar dolar

7. Japonya:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2137

Toplam nüfus: 126.702.133

Toplam askeri personel: 311.875

Toplam uçak gücü: 1,594

Savaş uçakları: 288

Savaş tankları: 700

Toplam deniz varlıkları: 131 (dört uçak gemisi)

Savunma bütçesi: 43.8 milyar dolar

6. Birleşik Krallık:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.2131

Toplam nüfus: 64.430.428

Toplam askeri personel: 232.675

Toplam uçak gücü: 856

Savaş uçakları: 88

Savaş tankları 249

Toplam deniz varlıkları: 76 (iki uçak gemisi)

Savunma bütçesi: 45.7 milyar dolar

5. Fransa:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.1914

Toplam nüfus: 66.836.154

Toplam askeri personel: 387.635

Toplam el işi gücü: 1.305

Savaş uçakları 296

Savaş tankları: 406

Toplam deniz varlıkları: 118 (dört uçak gemisi)

Savunma bütçesi: 35 milyar dolar

4. Hindistan:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.1593

Toplam nüfus: 1.266.883.598

Toplam askeri personel: 4.207.250

Toplam uçak gücü: 2,102

Savaş uçakları: 676

Savaş tankları: 4.426

Toplam deniz varlıkları: 295 (üç uçak gemisi)

Savunma bütçesi: 51 milyar dolar

3. Çin:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.0945

Toplam nüfus: 1.373.541.278

Toplam askeri personel: 3.712.500

Toplam uçak gücü: 2.955

Savaş uçakları: 1.271

Savaş tankları: 6.457

Toplam deniz varlıkları: 714 (bir uçak gemisi)

Savunma bütçesi: 161.7 milyar dolar

2. Rusya:

Güç endeksi değerlendirmesi: 0.0929

Toplam nüfus: 142.355.415

Toplam askeri personel: 3.371.027

Toplam uçak gücü: 3.794

Savaş uçakları: 806

Savaş tankları: 20.216

Toplam deniz varlıkları: 352 (bir uçak gemisi)

Savunma bütçesi: 44.6 milyar dolar

1. Amerika Birleşik Devletlerı: