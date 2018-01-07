Photoshop İçin Kullanacağınız 27 Kısayol Tuşu

Photoshop kullanıyor veya kullanmak istiyorsanız, bu haberde yer alan kısayollar işinize fazlasıyla yarayacaktır.

Günümüzde, fotoğraf düzenleme denildiğinde ilk akla gelen uygulama Photoshop oluyor. En amatöründen en profesyoneline kadar herkes fotoğraf düzenlemek için photoshop kullanıyor. Kullanımı her geçen gün daha kolay hale gelen Photoshop, gerek suratınızdaki sivilceyi kaldırma, gerekse de kendinizi Pisa kulesinin yanındaymış gibi göstermek için birebir.

Bugün sizlere Photoshop’u tıpkı bir grafiker gibi kullanmanızı sağlayacak 10 kıyayol tuşu göstereceğiz. Bu tuşları kullanmayı öğrenerek Photoshop’ta son derece başarılı görseller çıkarabilirsiniz.

Temel Komut Kısayolları

Ctrl + N

Yeni bir çalışma alanı açar.

Ctrl + S

Yaptığınız çalışmayı kaydeder.

Ctrl + Shift + S

Yaptığınız çalışmayı farklı kaydeder.

Ctrl + Shift + Alt + S

Yaptığınız çalışmayı dışa aktarır.

Ctrl + Z

Çalışmada yaptığınız son değişikliği geri alır.

Ctrl + Alt + Z

Çalışmada yaptığınız değişiklikleri en fazla 1000 kere geri alır. Bu ayar, birkaç kereden sonra geri almıyorsa bunu Ctrl + K’yi kullanarak Performance penceresinden ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Window-History penceresinden de çalışma değişikliklerini takip edebilirsiniz.

Ctrl + R

Özellikle bir grafikerin kullandığı olmazsa olmaz photoshop özelliklerinden biridir. Hatta o kadar önemlidir ki, kullanılmadığı takdirde mizanpajınız kayabilir. Eğer hala ne işe yaradığını bilmiyorsanız hemen söyleyelim, cetvel açıyor.

Kullanıcı Arabirim Kısayolları

Tab

Araçları kaldırıp, çalışmayı tam ekran yapmanızı sağlar.

Çalışma Alanının Arka Plan Rengini Değiştirme

Bunun için çalışma alanın dışına sağ tıklayarak siyah, koyu gri, gri, açık gri ya da mavi renklerinden birini seçebilirsiniz.

Ctrl + Mouse Scroll

Detaylı bir çalışma yaparken hepimiz pikselleri görecek kadar yaklaşıyoruz. Bu kısayolu kullanarak çalışmada sağa ya da sola kayabiliriz.

Ctrl + Tab

Photoshop sekmeleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Ctrl + W

Bulunduğunuz çalışma dosyasını kapatmak için kullanılır.

Brush(Fırça) Kısayolları

Caps Lock

Fırçanın imlecini değiştirmek için kullanılır.

Renk Değiştirme Kısayolları

D

Kullandığınız renkleri siyah ve beyaz olarak değiştirir.

X

Arkadaki rengi kullanmak üzere öne getirir.

Ctrl + U

Resmin renk değerlerini açar(RGB, canlılık ve siyah-beyaz dengesi)

Ctrl + İ

Seçili layerdeki kontrast değerleri değiştirir.

Alt + Backspace

Çalışma alanının rengini seçili renge boyar.

Ctrl + Backspace

Çalışma alanının rengini ikinci renge boyar.

Layer(Katman) Kısayolları

Rakam Tuşları

Herhangi bir rakam tuşuna basarak seçili katmanın opacity(saydamlık) değerini değiştirir.

Shift + Click

Başlangıç ve bitişini belirlediğiniz katmanlar arasındaki her nesneyi seçmek için kullanılır.

Ctrl + Click

Sadece belirlediğiniz katmanları seçmek için kullanılır.

Ctrl + J

Seçtiğiniz katmanı kopyalamak için kullanılır.

Ctrl + Shift + Alt + E

Üzerinde bulunduğunuz katmanı olduğu gibi kopyalayıp, yapıştırır.

Boyutlandırma Kısayolları

Ctrl + T

Katmanı saat yönünde veya tersine çevirmek için kullanılır. Bu işlemi yaparken Ctrl tuşuna basarak 15’er derecelik bir açıyla çevirebilirsiniz.

Alt + Shift + Mouse Sürükleme

Katmanı aynı eksende kopyalayıp yapıştırmak için kullanılır.

Shift + Mouse Sürükleme

Katmanı aynı eksende sürüklemek için kullanılır.