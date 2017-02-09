Sola Dönüş Yasaklandı, 37 Milyon lt Yakıt Tasarrufu Sağlandı

UPS, 2004 yılında aldığı ‘sola dönüşün yasaklanması’ kararını uygulayarak kargo araçlarından 37 milyon litre yakıt tasarrufu elde etti.

İlk etapta duyunca kulağa enteresan geliyor olabilir fakat gerçek şu: UPS, kargo araçlarına yalnızca sola dönmeyi yasaklayarak 2004 yılından bu yana tam 37 milyon litre yakıt tasarrufu elde etmeyi başardı.

UPS, 2004 yılında yakıt tasarrufunu sağlamak amacıyla kargo araçlarındaki yazılımlarında bazı düzenlemelere gitti. Bu düzenleme, araçların olabildiğince sola dönmesini engelliyor. Bu sayede araçlar yalnızca sağa dönerek kargolarını teslim ediyorlar. Üstelik bu uygulama yolların bazen uzamasına sebep olsa da işe yaramış görünüyor.

Şirketin bu kararı almasında bazı farklı değişkenler söz konusu olabilir fakat yapılan araştırmalar, sola dönüşlerde yaşanan trafik kazalarının sağa dönüşlere oranla 3 kat fazla olduğunu gösteriyor. Bunun dahi tasarrufun sağlanması konusunda bir etken olduğunu söyleyebiliriz. UPS kargo araçları, bu kararın alınmasıyla birlikte kaza yapma ihtimallerini %60 oranında azaltıyor ve olası kazalardan oluşacak trafik sıkışmasından kurtulmuş oluyorlar. Ayrıca yalnızca sola dönmeyerek kazanılan zaman sayesinde 350 binden fazla ekstra paket teslimatı yapmayı da başarmışlar.

Alınan basit bir kararın yarattığı etkiyi gördükten sonra bu tarz beyin fırtınalarının yapılması halinde kim bilir daha ne gibi fayda sağlayacak kararlar alınabileceğini de görmüş olduk.