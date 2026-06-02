Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
İçerikten Görseller
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Satisfactory
|18.99$
|13.29$ (-%30)
|Cloudheim
|14.99$
|9.89$ (-%34)
|Assassin's Creed III Remastered
|31.99$
|7.99$ (-%75)
|Pacific Drive
|22.99$
|9.19$ (-%60)
|The Crew Motorfest
|55.99$
|11.19$ (-%80)
|Assassin's Creed Syndicate
|23.99$
|5.99$ (-%75)
|Age of History 3
|6.49$
|4.54$ (-%30)
|Stronghold Crusader: Definitive Edition
|10.49$
|6.60$ (-%37)
|The Forever Winter
|14.99$
|9.74$ (-%35)
|Legion TD 2
|11.99$
|3.59$ (-%70)
|Pacify
|2.99$
|1.40$ (-%53)
|The Last Starship
|10.49$
|5.24$ (-%50)
|The Wolf Among Us
|7.99$
|3.99$ (-%50)
|Batman - The Telltale Series
|7.99$
|3.99$ (-%50)
|Gloomwood
|8.99$
|7.19$ (-%20)
|FOR HONOR
|23.99$
|3.59$ (-%85)
|Black One Blood Brothers
|17.99$
|13.49$ (-%25)
|Slain: Back from Hell
|12.99$
|1.29$ (-%90)
|Batman: The Enemy Within - The Telltale Series
|7.99$
|3.99$ (-%50)
|Circuit Superstars
|19.99$
|9.99$ (-%50)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.