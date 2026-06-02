Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Satisfactory 18.99$ 13.29$ (-%30) Cloudheim 14.99$ 9.89$ (-%34) Assassin's Creed III Remastered 31.99$ 7.99$ (-%75) Pacific Drive 22.99$ 9.19$ (-%60) The Crew Motorfest 55.99$ 11.19$ (-%80) Assassin's Creed Syndicate 23.99$ 5.99$ (-%75) Age of History 3 6.49$ 4.54$ (-%30) Stronghold Crusader: Definitive Edition 10.49$ 6.60$ (-%37) The Forever Winter 14.99$ 9.74$ (-%35) Legion TD 2 11.99$ 3.59$ (-%70) Pacify 2.99$ 1.40$ (-%53) The Last Starship 10.49$ 5.24$ (-%50) The Wolf Among Us 7.99$ 3.99$ (-%50) Batman - The Telltale Series 7.99$ 3.99$ (-%50) Gloomwood 8.99$ 7.19$ (-%20) FOR HONOR 23.99$ 3.59$ (-%85) Black One Blood Brothers 17.99$ 13.49$ (-%25) Slain: Back from Hell 12.99$ 1.29$ (-%90) Batman: The Enemy Within - The Telltale Series 7.99$ 3.99$ (-%50) Circuit Superstars 19.99$ 9.99$ (-%50)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.