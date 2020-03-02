Apple tarafından yıllar önce piyasaya sürülerek müzik dinleme alışkanlığımızı değiştiren iPod Classic'ler, yeniden hayata döndürülüyor. Bir grup iPod hayranı amatör geliştirici, müzik dinlemek için en iyi araçların iPod Classic'ler olduğunu iddia ediyor.

iPod Classic’ler uzun bir süre tüketicilerin müzik dinlemek için en çok kullandıkları cihazlar oldular. Ancak akıllı telefon teknolojisinin gelişmesi ve online müzik dinleme platformlarının hızla hayatımıza girmesi, en azından klasik iPod’ların artık kullanılmayan cihazlar haline getirdi.

Ama bazı kişiler, iPod Classic tutkularından bir türlü vazgeçemiyorlar. Hatta bazıları klasik iPod’ları olduklarından çok daha güçlü hale getirerek günümüz teknolojisinin yanına yaklaştırıyorlar. Bu insanlardan biri olan Manuel Mantecon, evinin bir odasını tamamen bu işe ayırdı.

Manuel Mantecon, multipl skleroz hastalığı nedeniyle sıradan işlerde çalışamıyor. Ancak insanlar onu, yaptığı iPod geliştirmeleri ile tanıyor. Mantecon, son yedi yıl içinde yüzlerce iPod’un yeni araçlarla hayata geri döndürülmesi sağladı.

Mantecon, teknik olarak başlangıçta iPod’lardan hiç anlamadığını belirtiyor. Ancak günün birince kendi klasik iPod’unun bataryasını değiştirmek istediğinde tamircilerin yüksek fiyatlar istemesi onu iPod’ların geliştirilmesi yoluna sürükledi. Kendi iPod’unun bataryasını değiştirmekle işe başlayan Mantecon, zaman içinde güvenilir bir tedarikçi de bulduktan sonra klasik iPod’ları donanımsal olarak değiştirmeye başladı.

Mantecon, birkaç yıl öne beşinci nesil klasik bir iPod’un metal çerçevesini keserek daha güçlü bir pil ve yeni bir mantıksal çevrim kartı yerleştirmeyi başardı. Bu şekilde iPod’un Wolfson çipinin üzerine yeni bir çip daha yerleştirilmiş oldu.

Wolfson çipi, dijital verileri ses dosyasına dönüştüren bir ses yongasıdır. Birçok insan bu bu ses çipinin en iyi ses kalitesini sunduğunu, bu nedenle beşinci nesil iPod Classic’lerin en iyi taşınabilir müzik çalar olduğunu düşünüyorlar. Tabii böyle düşünmeyen insanlar da var.

Mantecon’un metal kasayı keserek eklediği batarya sayesinde klasik iPod, tek bir şarj ile 100 saate yakın müzik keyfi sunuyor. Yeni kart iPod’un on binlerce şarkıyı saklamasını sağlıyor. Mantecon’un yaptığı geliştirmenin boyutları iPod’un orijinal hali ile karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor. Orijinal beşinci nesil iPod Classic’in 30GB olan modeli 14 saat müzik çalabiliyordu, 80GB olan modeli ise 20 saate kadar müzik dinlemeye sağlıyordu. Yapılan değişiklik bu sayılarla karşı karşıya getirildiğinde tek bir kelime ile ifade edilebilir: Muhteşem!

Donanımsal değişikliklerin yanında iPod Classic meraklıları, yazılımsal olarak da iPod Classic’leri geliştirmeyi başardılar. Kuzey İngiltere’de üniversitesi öğrencisi olan 18 yaşındaki Ollie Devine, iPod’un işletim sistemiyle uğraşmanın oldukça kolay olduğunu söylüyor.

Letonya’nın başkenti Riga’da yaşayan 29 yaşındaki Max, 14 yaşından beri iPod Classic’lerin işletim sistemi ile uğraşıyor. Orijinal iPod Classic’lerde Brick, Parachute, Solitaire ve Music Quiz gibi tıklama tekerleği ile oynanacak oyunlar var. Ancak Max, kendi iPod’una özel bir yazılım düzenledi. Max, yüklediği yeni yazılımla okul hayatı boyunca sıranın altından Doom oynadığını söylüyor.

iPod Classic’lerin donanımsal ve yazılımsal olarak yeniden amatör olarak geliştiren insanlar, iPod’larını daha fazla kişiselleştirdikçe bu işe daha fazla tutunuyorlar. iPod’ların yazılımsal ve donanımsal olarak değiştiren insanlardan olan 58 yaşındaki Cruz, bu işten zevk aldığını söyledi.