Gizli Zam Uygulayan Ünlü Ketçap Markasına Dev Para Cezası

Bir ketçap markasının ambalajda belirttiğinden 10 gram eksilterek gizli zam uyguladığı tespit edildi. Tüketiciyi yanıltıcı etiket ve ambalaj kullanımından dolayı firmaya 114 bin lira para cezası verildi.

Son yıllarda artan enflasyon oranı ve kur artışı yaşamın her alanını olduğu gibi gıda fiyatlarını oldukça olumsuz etkiliyor. Alım gücünün düşüşünü yalnızca fiyatlara gelen zamlarla değil, etiketlerdeki gramajların değişimiyle de hisseder olduk. Son zamanlarda firmaların ürün paket fiyatını sabit tutup, paket içindeki ürünün gramajını düşürerek gizli zam uygulaması yaygınlaştı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlığıyla yeni bir düzenleme yapılmıştı. Düzenlemeyle, tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlardan birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamalarının cezalandırılacağı duyurulmuştu. Reklam Kurulu’nun incelemesi sonucunda bir ketçap markasının 400 gramlık pakette 390 gramlık ürün sattığı tespit edilince, firmaya para cezası kesildi.

Gizli zam 114 bin liraya mâl oldu

Ünlü bir ketçap markasının, ambalajında belirtilenden 10 gram eksik paketlediği ürünleri tespit edildi. Ürünün etiket ve ambalaj kullanımından dolayı tüketicileri aldatıcı olduğu bildirildi. Firma tarafından verilen bilgi ve belgelerle, ürünün 400 gram olan gramajının 3 Nisan 2021 itibariyle 390 grama düşürüldüğü belirlendi. Ancak iki ayrı fatura örneğinden tespit edildiği üzere 400 gramlık ürünlerin, 390 gramlık ürünlerle birlikte aynı birim fiyat üzerinden 28 Nisan'a kadar satışa sunulduğu fark edildi.

Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemeyle, firmanın uygulamasının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin "Tüketicinin Korunması" hakkında kanunun 61 ve 62’nci maddelerine aykırı olduğuna karar verildi. Karar ile şirket hakkında 114 bin 326 TL para cezası ve ürüne ait reklamları durdurma cezası verildiği bildirildi.