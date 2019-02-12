İzmir'de yaşamakta olan Veysel Dündar, internet faturası 10 TL fazla geldiği için 3 yıllık bir hukuk mücadelesine girdi ve sonunda zaferle ayrılmayı başardı.

AA tarafından aktarılan bir habere göre İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yaşamını sürdürmekte olan Veysel Dündar isimli şahıs, tüm vatandaşlarımızın örnek alması gereken bir hukuk mücadelesi verdi. Üç yıl önce bir internet servis sağlayıcısı (ISS) ile aylık 35 TL sabit bedelli bir internet sözleşmesi imzalayan Dündar, buna karşın ilk faturasının 45 TL geldiğini gördü.

İnternet faturasının şirketin taahhüt bedelden yüksek gelmesi üzerinde şirketten ayrıntılı fatura talebinde bulunan Dündar, 35 TL’lik internet faturasına ek olarak 10 TL ‘tahsilatına aracılık edilen hizmet bedeli’ eklendiğini gördü ve bedelin iptali için Güzelbahçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Ne yazık ki Tüketici Hakem Heyeti, Dündar yerine ISS’i haklı buldu ve Dündar’ın 45 TL’yi ödemesine karar verdi. Bu kararı adil bulmayan Dündar ise konuyu İzmir 7. Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, Dündar’ı haklı buldu ve fatura bedelinin 35 TL olması gerektiğine karar verdi. 3 yıllık hukuk mücadelesinden zaferle ayrılan Dündar, Temmuz ayında ISS’e maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Çevresindekilerin ‘10 TL için değer mi?’ sözlerine kulak asmadığını belirten Dündar, konu ile ilgili olarak, ‘’Karşı taraf da bunu kullanıyor. Bu, insanlarımızın bir zaafı. Bugün 5 lira olur yarın 15 lira. Haksızlığı yenmek zorundayız. Yoksa daha büyük haksızlıkla gelir. Haksız bir davranışa tepki göstermemiz lazım. Bilirkişi raporlarında bu işin ayıplı hizmete girdiğini, o yüzden tazminat hakkım olduğunu söylediler. Ben de bu bağlamda gerekçeli karar çıktıktan sonra tazminat hakkımı kullanmak için dava açtım. O süreç de devam ediyor.’’ dedi.