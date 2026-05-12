Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Hell is Us
|29.99$
|11.99$ (-%60)
|Nine Sols
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Kingdom Come: Deliverance Royal Edition
|29.99$
|5.99$ (-%80)
|Everwind
|16.99$
|13.59$ (-%20)
|No, I'm not a Human
|7.99$
|6.39$ (-%20)
|Jump Space
|7.99$
|6.39$ (-%20)
|Broken Arrow
|22.99$
|19.54$ (-%15)
|Aoi Tori
|14.99$
|8.99$ (-%40)
|Electrician Simulator
|9.29$
|0.46$ (-%95)
|Pode
|10.49$
|5.24$ (-%50)
|Desperados III
|18.99$
|4.74$ (-%75)
|Bramble: The Mountain King
|14.99$
|2.99$ (-%80)
|Rune Factory 3 Special
|39.99$
|13.99$ (-%65)
|BDSM: Big Drunk Satanic Massacre
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|HOT WHEELS UNLEASHED
|39.99$
|5.99$ (-%85)
|Growing Up
|14.99$
|7.19$ (-%52)
|Vox Machinae
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|House Party
|24.99$
|11.24$ (-%55)
|Chinese Parents
|9.99$
|5.49$ (-%45)
|Survive the Nights
|10.49$
|2.51$ (-%76)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.