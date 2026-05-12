Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[11-18 Mayıs 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[11-18 Mayıs 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

İçerikten Görseller

[11-18 Mayıs 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
2

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Hell is Us 29.99$ 11.99$ (-%60)
Nine Sols 14.99$ 5.99$ (-%60)
Kingdom Come: Deliverance Royal Edition 29.99$ 5.99$ (-%80)
Everwind 16.99$ 13.59$ (-%20)
No, I'm not a Human 7.99$ 6.39$ (-%20)
Jump Space 7.99$ 6.39$ (-%20)
Broken Arrow 22.99$ 19.54$ (-%15)
Aoi Tori 14.99$ 8.99$ (-%40)
Electrician Simulator 9.29$ 0.46$ (-%95)
Pode 10.49$ 5.24$ (-%50)
Desperados III 18.99$ 4.74$ (-%75)
Bramble: The Mountain King 14.99$ 2.99$ (-%80)
Rune Factory 3 Special 39.99$ 13.99$ (-%65)
BDSM: Big Drunk Satanic Massacre 19.99$ 9.99$ (-%50)
HOT WHEELS UNLEASHED 39.99$ 5.99$ (-%85)
Growing Up 14.99$ 7.19$ (-%52)
Vox Machinae 14.99$ 5.99$ (-%60)
House Party 24.99$ 11.24$ (-%55)
Chinese Parents 9.99$ 5.49$ (-%45)
Survive the Nights 10.49$ 2.51$ (-%76)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

162 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

162 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[8-11 Mayıs] 1.380 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[8-11 Mayıs] 1.380 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

GTA 6 Fragmanları Bizi Kandırıyor mu? İşte Eski Rockstar Oyunlarının Fragman ve Oyun İçi Grafik Kalitesi Karşılaştırması!

GTA 6 Fragmanları Bizi Kandırıyor mu? İşte Eski Rockstar Oyunlarının Fragman ve Oyun İçi Grafik Kalitesi Karşılaştırması!

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 5 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 5 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

GTA 6'nın PC'ye Neden İlk Günden Gelmeyeceği Açıklandı: Peki Ne Kadar Bekleyeceğiz?

GTA 6'nın PC'ye Neden İlk Günden Gelmeyeceği Açıklandı: Peki Ne Kadar Bekleyeceğiz?

EA FC 26'ya Türkiye A Milli Takımı Geliyor Olabilir: İlk Açıklama Geldi!

EA FC 26'ya Türkiye A Milli Takımı Geliyor Olabilir: İlk Açıklama Geldi!

Oyunlar Oyun İndirimleri Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com