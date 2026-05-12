Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Hell is Us 29.99$ 11.99$ (-%60) Nine Sols 14.99$ 5.99$ (-%60) Kingdom Come: Deliverance Royal Edition 29.99$ 5.99$ (-%80) Everwind 16.99$ 13.59$ (-%20) No, I'm not a Human 7.99$ 6.39$ (-%20) Jump Space 7.99$ 6.39$ (-%20) Broken Arrow 22.99$ 19.54$ (-%15) Aoi Tori 14.99$ 8.99$ (-%40) Electrician Simulator 9.29$ 0.46$ (-%95) Pode 10.49$ 5.24$ (-%50) Desperados III 18.99$ 4.74$ (-%75) Bramble: The Mountain King 14.99$ 2.99$ (-%80) Rune Factory 3 Special 39.99$ 13.99$ (-%65) BDSM: Big Drunk Satanic Massacre 19.99$ 9.99$ (-%50) HOT WHEELS UNLEASHED 39.99$ 5.99$ (-%85) Growing Up 14.99$ 7.19$ (-%52) Vox Machinae 14.99$ 5.99$ (-%60) House Party 24.99$ 11.24$ (-%55) Chinese Parents 9.99$ 5.49$ (-%45) Survive the Nights 10.49$ 2.51$ (-%76)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.