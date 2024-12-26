Frostpunk ile adından sıkça söz ettiren 11 bit Studios CEO'su, üzerinde çalıştıkları iki yeni oyunu açıkladı.

11 bit Studios CEO'su Przemysław Marszał, ekibin kısa zaman önce iptal ettiği hikâye tabanlı oyunu Project 8 hakkında açıklamalar yaptı ve şirketin geliştirme aşamasındaki iki yeni projesi hakkında da ipuçları verdi.

PAP Biznes ile yaptığı röportajda gelen soruları yanıtlayan Marszał, oyun sektörünün şu anda ciddi bir krizden geçtiğini belirtti 2025 yılının bazı alanlarda 11 bit Studios için zor geçeceğini ifade etti.

Project 8 neden iptal edildi?

Project 8'in iptal edilmesiyle ilgili detaylar paylaşan Marszał, projenin başlangıçta Ninja Theory'nin Hellblade ve Plague Tale serisini referans aldığını belirtti.

Özellikle oynanış mekaniklerinin Plague Tale serisinin ikinci oyununa benzer tasarlandığını söyleyen Marszał, piyasadaki trendlerin Project 8’in geliştirilmesine başlandığı dönemden bu yana değiştiğini ve bu tür oyunların artık eskisi kadar sevilmediğini ifade etti.

Projenin çeşitli sorunlarla karşılaştığını ve bu problemlerin çözümü için gereken ek süre ve kaynakların yönetim tarafından makul bulunmadığını belirten Marszał, oyunun bu nedenler ışığında iptal edildiğini açıkladı.

11 bit Studios, 2027 ve 2029'da iki yeni oyun çıkaracak

Marszał ayrıca 11 bit Studios’un üzerinde çalıştığı iki yeni proje hakkında da bilgiler verdi.

İlk projenin küçük bir bütçeyle 25 kişilik bir ekip tarafından geliştirildiğini ve 2027’de piyasaya sürülmesinin planlandığını belirtirken, diğer projenin ise daha büyük çaplı olduğunu ve geliştirme sürecinin yaklaşık dört yıl süreceğini ifade etti. Her ne kadar bu iki yeni oyuna dair detaylar sorulsa da Marszał yanıtlamayı reddetti.

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