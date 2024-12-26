Steam, tüm oyun dünyasının büyük heyecanla beklediği Kış İndirimi'ni geçtiğimiz hafta resmen başlatmıştı. 2 Ocak TSİ 21.00’e kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu, %90’lara varan oranda indirime girmişti.
Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için bir liste yapalım dedik. Bu listede, fiyatı 10 doların (350 TL) altında, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunlar yer alıyor. Eğer bütçenize uygun hiç denemediğiniz oyunlar varsa kesinlikle bu fırsatları kaçırmamalısınız.
Steam Kış İndirimi'nde 10 dolar altına alınabilecek oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|The Witcher 3
|29,99 dolar
|5,99 dolar (%80)
|Resident Evil Village
|24,99 dolar
|9,99 dolar (%60)
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|19,99 dolar
|9,99 dolar (%50)
|Detroit Become Human
|31,99 dolar
|9,59 dolar (%70)
|Rust
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%50)
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar
|2,52 dolar (%75)
|Rainbow Six Siege
|15,99 dolar
|6,39 dolar (%60)
|Battlefield 1
|39,99 dolar
|2,79 dolar (%93)
|Dead by Deadlight
|14,99 dolar
|5,24 dolar (%65)
|Sons of the Forest
|14,99 dolar
|7,49 dolar (%50)
|Dying Light
|12,99 dolar
|2,59 dolar (%80)
|Stray
|14,99 dolar
|8,99 dolar (%40)
|Astroneer
|14,99 dolar
|4,94 dolar (%67)
|Human Fall Flat
|10,49 dolar
|3,14 dolar (%70)
|Death Stranding Director's Cut
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%
Kampanyada 10 dolar altına alabileceğiniz tüm oyunları görmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Benim bütçe derdim yok diyorsanız Kış İndirimleri'nde fiyatı düşen diğer oyunlara aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.