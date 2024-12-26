Steam'in ay başına kadar devam edecek Kış İndirimi'nde 10 dolar altına, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunları derledik.

Steam, tüm oyun dünyasının büyük heyecanla beklediği Kış İndirimi'ni geçtiğimiz hafta resmen başlatmıştı. 2 Ocak TSİ 21.00’e kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu, %90’lara varan oranda indirime girmişti.

Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için bir liste yapalım dedik. Bu listede, fiyatı 10 doların (350 TL) altında, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunlar yer alıyor. Eğer bütçenize uygun hiç denemediğiniz oyunlar varsa kesinlikle bu fırsatları kaçırmamalısınız.

Steam Kış İndirimi'nde 10 dolar altına alınabilecek oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı The Witcher 3 29,99 dolar 5,99 dolar (%80) Resident Evil Village 24,99 dolar 9,99 dolar (%60) Age of Empires IV: Anniversary Edition 19,99 dolar 9,99 dolar (%50) Detroit Become Human 31,99 dolar 9,59 dolar (%70) Rust 18,99 dolar 9,49 dolar (%50) Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 2,52 dolar (%75) Rainbow Six Siege 15,99 dolar 6,39 dolar (%60) Battlefield 1 39,99 dolar 2,79 dolar (%93) Dead by Deadlight 14,99 dolar 5,24 dolar (%65) Sons of the Forest 14,99 dolar 7,49 dolar (%50) Dying Light 12,99 dolar 2,59 dolar (%80) Stray 14,99 dolar 8,99 dolar (%40) Astroneer 14,99 dolar 4,94 dolar (%67) Human Fall Flat 10,49 dolar 3,14 dolar (%70) Death Stranding Director's Cut 18,99 dolar 9,49 dolar (%

Kampanyada 10 dolar altına alabileceğiniz tüm oyunları görmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Benim bütçe derdim yok diyorsanız Kış İndirimleri'nde fiyatı düşen diğer oyunlara aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.