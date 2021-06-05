1200 Yıllık Buzulda Bulunan Tahta Kutu Sonunda Açıldı

Norveç'te Landbreen geçidindeki bir buzulda bulunan ve Vikinglere ait olduğu düşünülen kutu sonunda açıldı. Kutuyla birlikte başka Viking eşyaları ve kalıntıları da bulan araştırmacılar, kutunun içindekini görünce oldukça şaşırdı.

Vikingler, tarihte en çok ilgi çeken topluluklardan birisidir. Onlar hakkında onlarca tarih kitabı yazıldı, sayısız film ve dizi yapıldı. Hatta onları anlatan ve onların döneminde geçen oyunlar bile yapıldı.

Vikinglerin anavatanı olan Norveç’te araştırmacılar, erimekte olan bir buzulda Vikinglere ait dikkat çekici eşyalar buldu. Bunlardan en çok merak edileni ise buzulun içinde özenle kapatılmış ve mühürlenmiş tahta bir kutuydu.

Tahta kutu bütün ilgiyi üzerine topladı

Tahta kutunun içinden bal mumundan yapılma bir mum çıktı. Ne altın, ne hazine, ne de büyülü antik bir kitap; sadece bir mum vardı. Araştırmacılar her ne kadar kutudan mum çıkmış olmasına şaşırsalar da bu mumun yıllık yürüyüşlerde, kutsal ayinler için kullanıldığı tahmin ediliyor.

Kutunun bulunduğu Lendbreen buzulu, Oppland Norveç’te, bir dağ geçidinde bulunuyor. Arkeologlar, bu buzulu ilk olarak 2011 yılında keşfetmiş ve içinde bulunan Viking kalıntılarını dikkatlice çıkarmaya başlamıştı. Yaklaşık 1200 yıldır buzulun içinde olan bu kalıntılar, buzul sayesinde dikkatlice korunmuş ve küresel ısınma sayesinde gün yüzüne çıkmaya başlamıştı.

Arkeologlar, buzulun içinde koyun yünü, hayvan derisi, tahta ve kemikler gibi organik materyallerin yanı sıra Viking mızrakları, koyun yününden tunikler, atların karda seyahat edebilmesi için özel nallar, eldivenler, ayakkabılar, yürüyüş bastonları, bıçaklar, köpek tasmaları, bir köpeğin kalıntılarını ve tabii ki tahta kutuyu buldular.

Kutunun yaşı hesaplandı:

Yapılan radyo karbon testlerine göre kutu, milattan sonra 1475 ile 1635 yılları arasında üretildi. Yani bu tahta kutu 546 ila 386 yaşında. O kadar antik bir buluş olmasa da Vikinglerin yaşadığı “Viking Çağı"nın düşünülenden yaklaşık 400 yıl kadar daha fazla sürdüğünü ve o çağda Vikinglerin mumlar için özel kutular kullandığını gösteriyor.

O çağlarda Lendbreen’deki geçidin çiftçiler tarafından yazlık bölgelere mum taşımak için kullanıldığı düşünülüyordu. Bu keşif ise Landbreen geçidinde yapılan mum taşımacılığının bir kanıtı olabilir.

Antik mum her ne kadar günümüz standartlarına göre bir hazine olmasa da o zamanlarda kıymetli bir ev eşyası olduğu ve Vikingler hakkında bazı bilgileri ortaya çıkardığı için arkeologlar pek de hayal kırıklığına uğramadılar.