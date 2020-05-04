Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, ürün gamını her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak iPhone SE 2020 akıllı telefonunu tanıtan şirket, şimdi de 13 inçlik yeni MacBook Pro modelini tanıttı. Dizüstü bilgisayarın özelliklerine ve fiyatına haberimizden göz atabilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda yeni MacBook Pro ve MacBook Air modellerini tanıtan Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, uzun süre gündemde kalan söylentilerin ardından bugün nihayet 13 inçlik yeni MacBook Pro modelini tanıttı.

Apple’ın resmi sitesinde 4 farklı yapılandırma seçeneğiyle satışa sunulan yeni MacBook Pro, farklı yapılandırma seçeneklerinin her birinde 13 inç Retina ekran, dört çekirdekli işlemci, Touch Bar ve Touch ID seçeneklerini bir arada sunuyor. Dilerseniz gelin şimdi MacBook ailesinin en yeni üyesinin özelliklerine ve fiyatına biraz daha yakından göz atalım.

13 inç MacBook Pro neler sunuyor?

Uzay Grisi ve Gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulan 13 inçlik yeni MacBook Pro, temel yapılandırma seçeneğinde 1,4 GHz 4 çekirdekli 8. nesil Intel Core i5 işlemciyle birlikte geliyor. 3,9 GHz’e kadar Turbo Boost’u destekleyen dizüstü bilgisayarın grafik birimi kısmında Intel Iris Plus Graphics 645 yer alıyor. Öte yandan bellek kısmına geldiğimizdeyse 8 GB 2133 MHz LPDDR3 bellek ile 256 GB SSD depolama seçeneği bizleri karşılıyor.

13 inçlik yeni MacBook Pro için üst düzey yapılandırmalar da sunan Apple, bu modellerde daha fazla bellek ve artırılmış depolama alanı seçeneklerine yer vermiş durumda. Bu noktada ayrıca ilk iki modelde 2 adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası sunulurken daha pahalı olan diğer iki modeldeyse bu sayı 4’e çıkıyor.

13 inç MacBook Pro özellikleri:

Apple, yeni MacBook Pro için 4 farklı yapılandırma sunuyor. Bu yapılandırmalara dair özelliklere, yukarıdaki listelerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ürünlerin diğer tüm özelliklerini Apple'ın resmi internet sayfasından da inceleyebilirsiniz.

13 inç MacBook Pro fiyatı:

Yeni MacBook Pro’yu 4 farklı yapılandırma seçeneğiyle tanıtan Apple, tahmin edebileceğiniz üzere 4 farklı fiyat etiketini müşterilere sunuyor. Bu noktada modellerin fiyatları sırasıyla 11.199 TL, 12.799 TL, 15.999 TL ve 17.599 TL olarak belirlenmiş durumda.

Apple’ın 13 inçlik yeni MacBook Pro modelinden bahsettiğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Yazımızı noktalamadan önce 13 inç MacBook Pro’nun yapılandırma seçeneklerine daha yakından göz atmak ve daha fazla bilgi sahibi olmak için buradaki bağlantıyı kullanabileceğinizi de belirtelim.