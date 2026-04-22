[14-21 Nisan 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 14-21 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede yeni çıkan Windrose bulunuyor.
İçerikten Görseller
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (14-21 Nisan 2026)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Windrose
|14.99$
|PRAGMATA
|44.99$
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|Forza Horizon 6
|48.99$
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|Crimson Desert
|69.99$
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$ (-%50)
|Ready or Not
|28.99$
|14.49$ (-%50)
|Rust
|18.99$
|MOUSE: P.I. For Hire
|14.99$
|The Elder Scrolls Online
|11.99$
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|REPLACED
|8.19$
|Grand Theft Auto V Enhanced
|44.99$
|19.79$ (-%56)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.