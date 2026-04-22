[14-21 Nisan 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 14-21 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede yeni çıkan Windrose bulunuyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (14-21 Nisan 2026)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
Windrose 14.99$ -
PRAGMATA 44.99$ -
EA SPORTS FC 26 69.99$ -
Forza Horizon 6 48.99$ -
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
Crimson Desert 69.99$ -
Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)
Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50)
Ready or Not 28.99$ 14.49$ (-%50)
Rust 18.99$ -
MOUSE: P.I. For Hire 14.99$ -
The Elder Scrolls Online 11.99$ -
Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 9.99$ (-%50)
REPLACED 8.19$ -
Grand Theft Auto V Enhanced 44.99$ 19.79$ (-%56)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

