Hızlı ve Öfkeli serisi uzun seneler boyunca çılgın aksiyon sahneleri ve göz kamaştıran arabaları ile aksiyon dozajını bambaşka seviyelere çıkardı. Serinin ana karakteri Dominic Toretto’nun kullandığı 1970 Dodge Charger ise oldukça ikonik bir araba. Biz de bu yazımızda bu efsane araç 1970 Dodge Charger'ın unutulmaz özelliklerini listelemeye karar verdik.

Araba teması her zaman kendine has tutkulu bir kitleyi arkasında getirir. Hızlı ve Öfkeli tarzı filmlerde, araba içeren aksiyon sahnelerinin sevilmesinin bir sebebi de budur. Fakat bu filmde görmeye alıştığımız öyle bir araba var ki, ikonikleşen efsane arabalara arasına adını yazdırdı. Bu araba, 1970 model Dodge Charger'dan başkası değil.

Birçok kişi üzerinde nostaljik araç tutkusunu yeniden uyandıran Dodge Charger, kendi zamanında da oldukça popüler bir araçtı. Hatta bir moda ikonuydu desek daha doğru olur. Dodge Charger’ın kullanıldığı ilk film tabii ki Hızlı ve öfkeli değildi. Kendi zamanının birçok popüler filminde de kullanılan Dodge Charger, sahip olduğu bazı özellikler ile adını otomobil tarihine yazdırmayı başarmıştı. Peki Dodge Charger’ı bu kadar unutulmaz yapan bu özellikler neler?

Dodge Charger’ın unutulmaz özellikleri:

Hız tutkunları için tasarlanmış: R/T performans modeli:

Performans modelleri herhangi bir üründe her zaman ilgi çekici olmuştur. Aynı durum Dodge Charger içinde geçerli. Firma ürün yelpazesini güçlendirmek ve daha geniş kitlelere hitap etmek için 'Yol' ve 'Pist' anlamına gelen 'R/T' adlı bir performans modelini tanıtıma sundu. 68 Charger’da bulunan motor, bir önceki yılın Magnum’u olarak bilinen 440 inçlik bir v8 motoruydu. Fakat bunun aksine yeni çıkan performans modeli, tamamen hız tutkunlarını hedeflemek için planlanan bir hız canavarı olarak tasarlandı.

Gövdenin tasarımında yapılan değişiklik:

Charger modelleri orijinal olarak her zaman fastback bir gövde tasarımına sahipti. Hatta bununla ikonikleştiğini söylesek doğru bir noktaya değinmiş oluruz. Fakat birinci neslin üçüncü model yılı için Dodge Charger gövde tasarımında çok farklı bir yol izlemeye karar verdi. Amerikan otomobil üreticisi fastback gövde tasarımından komple vazgeçti ve ortaya yeni bir şeyler çıkarmaya karar verdi. Bu da klasik ve sevilen Dodge Charger'ı işaret ediyordu.

Fastback'i ileriye taşıyan tasarım:

Fastback tasarımı adeta bir klasikti. Öyle ki birçok kişi sadece bu tasarım için araba alır hale gelmişti. Dodge ise bu tasarım ile kalmayıp fastback stilini bir adım daha ileriye taşımaya karar verdi. Uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan 68 model komple bir tasarım değişikliğine uğruyordu ve fastback tasarımı da burada kendini bir adım ileriye taşıyıp kola şişesi stilini (coke bottle style) hayranların karşısına çıkardı.

Farklı motor seçenekleri:

Charger R/T’nin genel olarak 440 inçlik bir v8 motor olduğundan bahsetmiştik. Fakat bu motordan hoşlanmayanlar ve tercihini farklı motorlar üzerinde yapmak isteyenler için Charger serisinde motor çeşitleri mevcuttu. Adeta günümüzde yeni bir telefon alırken rengini seçer gibi Charger içinde motor seçmek mümkündü. Diğer motorlar arasında 318ci, 383ci, 426ci ve Slant 6 bulunuyordu. Fakat Slant 6 muadillerine göre satış konusunda biraz daha geride kaldığı için çok fazla tercih edilen bir motor olmadı.

Toplam üretimi:

68 Charger için totalde 96.100 adet üretildi. Bu üretilenlerden 17.000 tanesi R/T modeliydi. Kendi zamanı için oldukça iyi olan bu sayının o zamanlarda ünlü olan Bullit filmiyle bir alakası olabilir. Bullit filmi kendi zamanında eski tarz moparların satışında güzel bir sıçramaya sebep olmuştu. Ne diyebiliriz ki? Bazen filmler insanı etkiliyor.

Vinyl üst tasarımı:

Totalde 96.100 adet üretilen modellerin hepsi birbirinin aynısı değildi. Bazı modellerin tasarımı farklıydı ve en çok öne çıkan ise %75'lik satış oranıyla Vinyl üst (Vinyl Top) tasarımıydı. O zamanlarda Viny üst tasarımı oldukça popülerdi ve birçok modelde görmek de mümkündü. Anlaşılan bu durum Charger modelleri içinde geçerli olmalı ki satışların %75’i bunun üzerinden gerçekleşmiş.

Motor gücünü aktarma:

Charger modelleri sahip oldukları muazzam motor gücüyle de bilinen bir model. Bu motor gücünü, donatıldığı 426 kübik inçlik V8 motora borçlular. Bu muazzam V8 motorundan gelen gücü arka tekerleklere aktarmak için ağır bir şanzıman gerekiyor. Aksi takdirde istenileni elde etmek bir hayli zor. Dodge ise donattıkları Chrysler 727 TorqueFlite otomatik şanzıman ile bu işi çözmeyi başarmış.

Ticari farlar:

68 modelin çıktığı zamanlarda kapsamlı bir tasarım değişikliğine uğradığından bahsetmiştik. İşin ilginç kısmı ise biraz burada başlıyor. Tabii ki tasarım komple el değiştirdiği için işin içine farlarda da dahil oluyor. Fakat kim Charger için yeni tasarlanan ve tanıtıma sunulan bu gizli farların Charger için bir ticari marka haline geleceğini tahmin edebilirdi ki?

Bonus: Bullit filmindeki unutulmayan Charger - Mustang kovalamacası:

'Bullit' filmindeki ünlü araba kovalama sahnesinde, filmin ana karakteri olan Steve Mcqueen bir Bullit Mustang kullanıyordu. Fakat filmin kötü karakterinin kullandığı Dodge Charger, Mustang’den daha çok konuşulmayı başardı. Motor ve beygir gücü açısından Dodge Charger’ın Mustang’e kıyasla daha güçlü bir donanımla filmde kullanılması da konuşulan olaylar arasındaydı. Sadece bu örnek bile Dodge Charger klasiğinin kendi klasmanındaki farkını nasıl yansıttığını kanıtlar nitelikte.

Dodge Charger günümüzde ne durumda?

1970 model Dodge Charger, kendi yılındaki popülerliğinden ve o dönemin şartlarından dolayı rahat bulunan bir arabaydı. Fakat günümüzde maalesef kendisini bulmak pek kolay değil. Filmlerde gördüğümüz model ise, tamamen restore edilmiş ve elden geçirilmiş bir şekilde Volvo Otomobil Müzesi'nde sergileniyor. Fiyatı için milyonlarca dolardan bahsediliyor. Fakat yakın zamanda satışa sunulmayacağı da başka bir gerçek. Müze de sergilenen model dışında başka Dodge Charger'lar da mevcut tabii ki. Filmlerde kullanılan diğer modeller ise aynı şekilde yeniden restore edildi ve İtalya'da bulunan özel bir koleksiyoncu, arabaları kendi koleksiyonunun bir parçası haline getirdi.