Son 18 Yılda Çekilmiş IMDb Puanı 8'in Üzerinde 14 Türk Filmi

Bu 14 film arasında henüz izlemedikleriniz varsa, mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz...
14. İtirazım Var (2014) IMDb puanı: 8,0
İtirazım Var, sıra dışı bir imamın çalıştığı camide işlenen gizemli bir cinayeti çözmek üzere yürüttüğü mücadeleyi konu alıyor.
13. Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) IMDb puanı: 8,0
Zamanı durduran, ölümsüz veya duvarların arkasını gören insanların olduğu bu kasabada, Cemal’in içine bir sıkıntı çöker. Ve...
12. Dedemin İnsanları (2011) IMDb puanı: 8,0
Film, mübadele yıllarına uzanan hikayesiyle değişen, eksik kalan hayatları anlatıyor.
11. Ölümlü Dünya (2018) IMDb puanı: 8,0
Mermer Ailesi'nin sade ve kendi halinde süren yaşantısı, kimliklerinin ortaya çıkmasıyla değişir ve peşlerindeki dev örgütü atlatmak üzere uğraşları başlar.
10. Aile Arasında (2017) IMDb: 8,0
Fikret ve Solmaz’ın komik bir tesadüfle çakışan yolları, gittikçe büyüyen bir düğüne ulaşır.
9. Kelebekler (2018) IMDb puanı: 8,0
Yolları, babalarının arzusuyla tekrar birleşen 3 kardeşin, birbirlerini ve kendilerini yeniden tanıma yolculuğunu anlatan bir film.
8. Sarmaşık (2015) IMDb puanı: 8,1
Filmde, seyir halindeyken gemide mahsur kalan 5 gemici ve bir kaptanın huzursuz bekleyişi anlatılıyor.
7. Dağ (2012) IMDb puanı: 8,1
İstanbullu Oğuz ve Keçiörenli Bedir’in omuz omuza girdikleri bir mücadele... Amaç: Hayatta kalmak ve ülkeyi korumak.
6. Kış Uykusu (2014) IMDb puanı: 8,2
Muhteşem planlar ve görüntüler kadar diyalogların da ağırlığını hissedeceğiniz farklı bir NBC filmi.
5. Antikacı (2015) IMDb puanı: 8,2
Filmde, aile içi problemler ve kendisi ile yüzleşme meselesine sıra dışı ve bilinçaltı bir yolculukla çözüm bulmaya çalışan Ertan’ın hayatından gerilim dolu bir kesit sunuluyor.
4. Sandık (2018) IMDb puanı: 8,2
Film, Bursa’nın Turan köyünde geçiyor. Köyün üstünden geçen helikopterlerin içinden çıkan sülükler köy halkını felakete sürüklerken, bu esnada köye gelen 6 kişilik bir arkadaş grubu kendini kaosun ortasında bulur.
3. Suç Unsuru (2017) IMDb puanı: 8,6
Aynı evde yaşayan iki yakın arkadaşın evine, bir gece yarısı polis tarafından baskın düzenlenir ve olaylar gelişir.
2. Ayla (2017) IMDb puanı: 8,9
Kore Savaşı’nda yaşanan gerçek ve dramatik bir hikayeden esinlenen filmde, Ayla ile Süleyman Astsubay arasına kanunlar ve yıllar girer.
1. Dağ 2 (2016) IMDb puanı: 9,4
Alper Çağlar’ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı; Çağlar Ertuğrul ve Ufuk Bayraktar’ın başrollerinde yer aldığı bu devam filmi, listemizin ilk sırasında!