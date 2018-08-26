Son 18 Yılda Çekilmiş IMDb Puanı 8'in Üzerinde 14 Türk Filmi

2010 yılından sonra çekilmiş, IMDb puanı 8,0 ve üzerinde olan yerli filmleri sizler için inceledik.

Bu 14 film arasında henüz izlemedikleriniz varsa, mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz...

14. İtirazım Var (2014) IMDb puanı: 8,0

İtirazım Var, sıra dışı bir imamın çalıştığı camide işlenen gizemli bir cinayeti çözmek üzere yürüttüğü mücadeleyi konu alıyor.

13. Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) IMDb puanı: 8,0

Zamanı durduran, ölümsüz veya duvarların arkasını gören insanların olduğu bu kasabada, Cemal’in içine bir sıkıntı çöker. Ve...

12. Dedemin İnsanları (2011) IMDb puanı: 8,0

Film, mübadele yıllarına uzanan hikayesiyle değişen, eksik kalan hayatları anlatıyor.

11. Ölümlü Dünya (2018) IMDb puanı: 8,0

Mermer Ailesi'nin sade ve kendi halinde süren yaşantısı, kimliklerinin ortaya çıkmasıyla değişir ve peşlerindeki dev örgütü atlatmak üzere uğraşları başlar.

10. Aile Arasında (2017) IMDb: 8,0

Fikret ve Solmaz’ın komik bir tesadüfle çakışan yolları, gittikçe büyüyen bir düğüne ulaşır.

9. Kelebekler (2018) IMDb puanı: 8,0

Yolları, babalarının arzusuyla tekrar birleşen 3 kardeşin, birbirlerini ve kendilerini yeniden tanıma yolculuğunu anlatan bir film.

8. Sarmaşık (2015) IMDb puanı: 8,1

Filmde, seyir halindeyken gemide mahsur kalan 5 gemici ve bir kaptanın huzursuz bekleyişi anlatılıyor.

7. Dağ (2012) IMDb puanı: 8,1

İstanbullu Oğuz ve Keçiörenli Bedir’in omuz omuza girdikleri bir mücadele... Amaç: Hayatta kalmak ve ülkeyi korumak.

6. Kış Uykusu (2014) IMDb puanı: 8,2

Muhteşem planlar ve görüntüler kadar diyalogların da ağırlığını hissedeceğiniz farklı bir NBC filmi.

5. Antikacı (2015) IMDb puanı: 8,2

Filmde, aile içi problemler ve kendisi ile yüzleşme meselesine sıra dışı ve bilinçaltı bir yolculukla çözüm bulmaya çalışan Ertan’ın hayatından gerilim dolu bir kesit sunuluyor.

4. Sandık (2018) IMDb puanı: 8,2

Film, Bursa’nın Turan köyünde geçiyor. Köyün üstünden geçen helikopterlerin içinden çıkan sülükler köy halkını felakete sürüklerken, bu esnada köye gelen 6 kişilik bir arkadaş grubu kendini kaosun ortasında bulur.

3. Suç Unsuru (2017) IMDb puanı: 8,6

Aynı evde yaşayan iki yakın arkadaşın evine, bir gece yarısı polis tarafından baskın düzenlenir ve olaylar gelişir.

2. Ayla (2017) IMDb puanı: 8,9

Kore Savaşı’nda yaşanan gerçek ve dramatik bir hikayeden esinlenen filmde, Ayla ile Süleyman Astsubay arasına kanunlar ve yıllar girer.

1. Dağ 2 (2016) IMDb puanı: 9,4

Alper Çağlar’ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı; Çağlar Ertuğrul ve Ufuk Bayraktar’ın başrollerinde yer aldığı bu devam filmi, listemizin ilk sırasında!