Bitcoin piyasalarında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Çalıntı ve 2016 yılından beri hareketsiz oldukları bilinen 7,5 milyar dolar değerindeki Bitcoin'ler, garip bir şekilde transfer edildi. Transferin neden ve kimler tarafından gerçekleştirildiği şu an için bilinmiyor.

Bir süredir neredeyse her gün hakkında bir şeyler paylaştığımız Bitcoin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dün akşam yaşanan bir olayda, tam 7,5 milyar dolarlık Bitcoin hareketi gerçekleşti. Bu normal olsa da transferin dikkat çeken yanı, bu Bitcoin'lerin çalıntı ve 2016 yılından beri hareketsiz olmalarıydı.

Hareketsiz olan Bitcoin cüzdanlarının bayram seyran değilken aktifleşmesi, piyasalar için genelde endişe verici bir durumdur. Özellikle de yüksek hacimli transfer işlemleri, çoğu zaman piyasalarda düşüş yaşanabileceği şeklinde yorumlanır. Normal koşullarda dünkü hareketin de piyasayı sarsması gerekirdi ancak söz konusu Bitcoin'lerin çalıntı oluşu ve borsaların bu Bitcoin'lerin satışına izin vermeyeceğine inanılmış olması, piyasalarda beklenen etkiyi yaratmadı.

Transfer haberleri veren sosyal medya hesapları, çalıntı Bitcoin'lerin transferlerine yetişemedi

Transfer işlemlerinin detaylarının yer aldığı yukarıdaki görüntünün orijinal yüksek çözünürlüklü haline, buradaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

Bitcoin piyasalarında büyük hacimli transferleri takip eden bazı sosyal medya hesapları bulunuyor. Bir acil durum mekanizması gibi düşünülebilen bu hesaplar, kullanıcıların büyük transferlerde dikkatli olmalarını sağlıyorlar. Ancak dün akşam saatlerinde gerçekleşen 7,5 milyar dolarlık transfer o kadar büyüktü ki söz konusu sosyal medya hesapları, gerçekleşen transferlere yetişmekte zorlandılar.

Dün yaşanan olayın nedeni ve bu işin ardında kimlerin olduğu bilinmiyor. Yani çalıntı oldukları bilinen ve 2016 yılından beri de hareketsiz olarak beklemekte olan Bitcoin'lerin kimler tarafından ve neden transfer edildiğine dair herhangi bir bilgi söz konusu değil. Ayrıca kripto para piyasaları da bu durumu pek önemsememiş gibi görünüyor.