2020 Model Nokia 6300 İçin Oluşturulan Konsept Tasarım

Jermaine Smith isimli bir grafik tasarımcı, iddialar kapsamında gündeme gelen 2020 model Nokia 6300 için bir konsept tasarım oluşturdu. Tasarımcıya göre HMD Global, yenilenen 6300'ın genel yapısını koruyup, bazı iyileştirmeler yapacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, HMD Global'in Nokia'nın en ikonik modellerinden bir tanesi olan 6300'ı yeniden piyasaya sürebileceğinden bahsedildiğini aktarmıştık. Görünüşe göre bu iddialar, bazı Nokia hayranlarını acayip seviyede heyecanlandırdı. Çünkü Jermaine Smith isimli bir grafik tasarımcı, hiç vakit kaybetmeden bu telefonun 2020 yılındaki genel görünüşünü tasarladı.

Smith, oluşturduğu konsept tasarımı geçmiş raporlara dayandırıyor. Bu bağlamda telefonun genel hatlarının korunacağını düşünen grafik tasarımcı, telefonun ekranınınsa bir nebze de olsa büyüyeceğini ön görüyor. Ayrıca Smith'e göre HMD Global, 4G bağlantıları destekleyecek modeli bir de microSD desteğiyle sunacak. Bu sayede kullanıcılar, ihtiyaç duyduklarında depolama alanını genişletebilecekler.

Nokia 6300 (2020) konsept tasarımı işte böyle görünüyor

Konsept tasarım, 6300'ın orijinal haline oldukça benziyor. Yıllar önce olduğu gibi 2020 yılında da açılır bir arka kapağa sahip olacağı düşünülen telefon, bu kez yeni nesil şarj girişine sahip durumda. Bunun haricinde ise yeniden tasarlanması muhtemel olan telefon, eskisi gibi tek bir arka kameraya sahip olarak gelecek. 2006 yılında piyasaya sürülen telefon, 2 MP çözünürlük sunan bir kameraya sahipti.

HMD Global, üzerinde çalıştığı yeni 6300'la ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Haliyle bu akıllı telefonla ilgili detaylı bir bilgi sahibi değiliz. Aslına bakacak olursak böyle bir akıllı telefonun varlığı bile henüz kesin değil. Ancak iddiaların varlığı, Nokia hayranlarını daha şimdiden heyecanlandırıyor. Dilerseniz artık sizleri, tam 14 yıl sonra yeniden karşımıza çıkan Nokia 6300 için hazırlanan konsept tasarım videosuyla yalnız bırakalım.

İşte 2020 model Nokia 6300 için hazırlanan konsept tasarım