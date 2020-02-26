Japon otomobil üreticisi Toyota, şık tasarımlı MPV (çok amaçlı araç) modeli Vellfire’ı resmi olarak tanıttı. Aynı anda yedi kişi taşıyabilen son derece lüks bir kabine sahip olan araç, yolculuk deneyimini üst seviyeye taşıyacak pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, lüks MPV segmentinde konumlanan yeni modeli Vellfire’ı tanıttı. Japon markanın, satışa sunduğu Hindistan'daki en pahalı aracı olarak öne çıkan Vellfire, aynı segmentte yer alan Mercedez-Benz V-Class Marco Polo modeli ile rekabet edecek.

4.935 mm uzunluğunda, 1.850 mm genişliğinde ve 1.950 mm yüksekliğinde olan Toyota Vellfire, 3.000 mm dingil mesafesine sahip. Maksimum 198Nm tork üreten 2,5 litrelik benzinli hibrid motorla güçlendirilen lüks MPV, sürüş esnasında kendi kendini şarj edebiliyor.

İki adet sunroof, üç bölgeli klima kontrolü, 13 inç çatı üstü eğlence ünitesi, katlanabilir masalar, 17 hoparlörlü JBL ses sistemi ve deri döşemeli elektrikli koltuklarla gelen Toyota Vellfire, Apple Carplay destekli 10 inç birincil ekran ile Wi-Fi ve HDMI destekli 13 inç ikincil ekran olmak üzere iki dokunmatik panele sahip.

Sürücü güvenliğini sağlamak için 7 hava yastığı, park yardımı, yokuş kalkış yardımı, TPMS gibi özelliklere de ev sahipliği yapan araç, cesur tasarımı ve vadettiği muazzam yol tutuşu ile öne çıkıyor.