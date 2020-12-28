2021 yılı asgari ücret tutarının açıklanmasından sonra Asgari Geçim İndirimi tutarları da açıklandı. Kişinin evli olması durumunda kendini daha da çok gösteren bu tutar, vatandaşın cebine ekstra para olarak yansıyor. Peki 2021 yılı Asgari Geçim İndirimi miktarları ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, birkaç saat önce düzenlenen bir basın toplantısında, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarını açıkladı. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre asgari ücretle çalışan bekar bir vatandaş, 2021 yılında net 2 bin 825 TL alacak. Buna göre asgari ücret, geçtiğimiz yıla göre yüzde 21,56 yükselmiş oldu.

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, yapılan açıklamayla birlikte yeni net maaşlarını öğrenmiş oldular. Ancak maaşın kendisi kadar önemli görülen başka bir husus daha var; bir süre önce hayatımıza giren ve vatandaşa bir nebze de olsa katkı sağlayan "Asgari Geçim İndirimi" (AGİ). 2021 yılı için açıklanan AGİ tutarları ile vatandaşlar, kişisel durumuna göre maaşlarına ek olarak bu tutardan da faydalanacaklar.

İşte 2021 yılı Asgari Geçim İndirimi miktarları

Asgari Geçim İndirimi, asgari ücretle çalışan bir kişinin, daha çok evli olması durumunda devreye giriyor. Vatandaşları farklı kategorilere ayıran ekstra ödeme sistemi, eşin çalışıp çalışmıyor oluşuna ve çocuk sayısına göre değişiyor. İşte yapılan son açıklamalar, vatandaşa az da olsa katkı sağlayan bu miktarların, 2021 yılında ne kadar olacağını gösteriyor. Peki AGİ'ler, 2021 yılında ne kadar olacak?