Yalnızca dört gün önce 11 TL olan, ondan henüz 6 gün önce 10 seviyesini aşan dolar, bugün 12 TL'yi de geçerek yeni bir rekor kırdı.

İki haftadan bile kısa süre önce 10’a ulaşarak tarihi bir rekor kıran dolar kuru, bundan 6 gün sonra 11’e yükselmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, daha önce de dolara rekor kırdırtan faizin düşürüldüğü kararını açıklamıştı ve dolar, dakikalar içinde 50 kuruşu aşkın değer kazanmıştı. Aradan geçen yaklaşık 2,5 saatin ardından ise dolar kuru 11’i aşmıştı.

Doların 11 olmasının üzerinden henüz 4 tam gün geçmemişken dolar, bugün 12 seviyesini de aştı. Dolar, dün akşam Kabine Toplantısı’nın ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar.” sözleri ve “Faiz sebep, enflasyon neticedir” sözünü tekrarlamasıyla yükselişe geçmişti.

1 dolar = 12 TL

Dün akşamki toplantıdan bu yana yükselişini sürdüren dolar kuru, saat 11.50’de 12,46 seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. Dolar, ilk kez saat 11.27’de 12 seviyesinin üzerine çıkmıştı. 12.46 seviyesinden sonra ‘sert bir düşüş(!)’ yaşayan dolar, şu dakikalarda 12,20 seviyelerinde dolaşmakta.

Saat 11.50’de dolarla aynı şekilde euro da yeni bir rekor kırdı ve 14 seviyesini aştı. Euro, şu dakikalarda 13,70 seviyelerinde. Doların 12’yi de hızla yarıp geçmesi, elbette sosyal medyanın ana gündemi haline dönüştü.

Doların yeni rekoruna sosyal medyadan gelen tepkiler: