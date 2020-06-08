Mercedes-Benz 2021 model E-Serisi araçlarını yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sedan'ını ve AMG E53 serisini yenileyen markanın, sıradaki hedefi E63 gibi görünüyor. Test sırasında bazı görselleri paylaşılan arabanın, oldukça agresif bir görünümle karşımıza çıkacağını belirtelim.

Geçtiğimiz mart ayında Mercedes-Benz, 2021 model E-Serisi Sedan’ını ve 2021 AMG E53 Sedan araçlarını yeni görünümüne kavuşturdu. Oldukça şık ve güçlü görünen bu iki model, Mercedes-Benz bünyesinde bulunan diğer araçların yanına eklendi.

2021 E-Serisi AMG'nin tamamlanması için çıkması gereken son bir araba var. Özellikle Mercedes-Benz hayranlarının da merakla beklediği o araba Mercedes-AMG E63. Markanın performans sınıfı olan AMG serisindeki en güçlü arabalardan biri olan E63 AMG’nin görselleri ortaya çıktı.

Mercedes-Benz, 2021 model Mercedes-AMG E63 arabasını duyurmaya hazırlanıyor:

Yeni E63 AMG’nin nisan ayında duyurulması bekleniyor. Hâlâ hakkında çok fazla bir şey bilmediğimiz canavarın, önceki modelleri gibi inanılmaz bir performans sergileyeceğini tahmin etmek zor değil. CarBuzz ekibi, yeni E63 AMG’nin test sırasında çekilmiş görsellerini yayınladı. Fotoğraflar, oldukça şık gözüken aracın resmi olarak tanıtılmadan önceki son görselleri olabilir.

Dış görünüş olarak E63, tanıtılan küçük kardeşi E53’le benzer tasarım çizgilerine sahip. Ön tarafında bulunan yeniden tasarlanmış Panamerica adındaki ızgarası, dikey uzanan nikelaj kaplamalı çubuk görünümleriyle bize göz kırpıyor. Göz alıcı LED farlarla çevrelenen yapı, uzun farlarla birlikte mükemmel görünümüne kavuşmuş.

Yeni MBUX sistemiyle birlikte yeni AMG Performans direksiyonu da arabanın içine eklenmiş gözüküyor. Bunun, sürücünün ellerinin direksiyonda olduğundan emin olan özel sensörleri de bünyesinde bulundurduğunu ekleyelim.

Önceki modeli gibi yeni Mercedes-AMG E63, 4 litre çift turbo V8’den güç alacak. Aynı motoru kullanacağını düşündüğümüz yeni E63, 603 beygir gücüne sahip olacak. 9 ileri otomatik vitesle birlikte gelecek model, dört teker olacak. Çıkış tarihinin tam olarak açıklanmamasına karşın piyasaya sürülecek tarihin önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.