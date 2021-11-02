Audi, üst düzey modellerinden A8'in yeni versiyonunu duyurdu. Tasarım olarak da teknolojik özellikler olarak da dikkat çeken araç, aralık ayında Avrupa'da satışa sunulacak. İşte S8 versiyonu da bulunan 2022 Audi A8'in sahip olduğu özellikler ve fiyatı...

Almanya merkezli otomobil devi Audi, pek çok kişi için en etkileyici modellerinden bir tanesi olan A8'in yeni versiyonunu tanıttı. 2022 model olarak lanse edilen ve S8 versiyonu da bulunan araç, sahip olduğu iyileştirmelerle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Audi'nin yenilenen A8'i, tüketicilere neler sunuyor?

Yenilenen Audi A8'in tasarımına baktığımızda, önceki nesilden daha keskin hatlar görüyoruz. Audi, bu tasarım değişikliğini aracı daha sportif ve kendinden emin bir hale getirmek için yaptığını söyledi. Göze çarpan değişikliklerse tek parça şeklindeki yeni tasarım ızgara, sportif hava delikleri ve yepyeni farlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu farların teknolojik anlamda da iyileştirildiğini, ön tarafta matrix LED, arka tarafta ise OLED yapının tercih edildiğini belirtelim.

Karşınızda 2022 model Audi A8

Aracın iç tasarımına baktığımızda ise tüketicilere benzersiz bir deneyim sunulacağını görüyoruz. Zira özellikle de arka koltukta oturan yolcular, oldukça geniş bir orta konsol ile karşılaşacaklar. Bu konsol, ön koltukların arkasındaki ekranları yönetmek için kullanılacak. Ayrıca, arka kısmın klima yönetimi de bu panel üzerinden yapılabilecek.

Araç yalnızca yolcular için değil, sürücü için de benzersiz bir konfor sunacak. Gösterge bölümünde araç ve yol ile ilgili tüm detayların gösterildiği bir hayalet ekrana sahip olan A8, bunun haricinde iki dijital ekrana daha sahip olacak. Bu ekranlardan bir tanesi multimedya için, diğeri ise klima kontrolü için kullanılacak.

2022 model Audi A8, yalnızca görünüşüyle değil, teknolojik özellikleriyle de dikkat çekecek. Örneğin bu araçta, kavşak asistanı, çapraz trafik asistanı, yan trafik asistanı ile 360 derece güvenlik sistemi bulunuyor. Dileyen tüketicilerse standart güvenlik paketlerine ek olarak sunulan paketleri de tercih edecekler. Bu paketler satın alındığında, tam 40 farklı sürücü yardım sistemi sunulmuş olacak. Bu arada, paket değişikliği yapılarak 18 hava yastığına sahip özel bir koltuk ve iç tasarım sistemine sahip olunabileceğini de belirtmiş olalım.

Audi'nin üst düzey yeni otomobili, 3 metrelik dingil mesafesine sahip. Aracın toplam uzunluğu ise 5 metreden fazla. 2 metrelik genişlik ile bir şeridi neredeyse tamamen kaplayacak olan A8, 1,5 metrelik yükseklik değeriyle karşımıza çıktı. Peki bu devasa gövdenin altında nasıl bir motor yatıyor?

2022 model Audi A8, 3 farklı motor seçeneği sunuyor. Bu seçenekler, 3.0 TFSI, 4.0 TFSI V8 ve 55 TFSI quattro. 3.0 litrelik 55 TFSI quattro motor 335 beygir güç üretimi yapıyor. 4.0 litrelik motor 453 beygir gücü ve 660 Nm tork değerine sahipken V8 motor ise 560 beygir gücü ile 800 Nm tork üretiyor. Bu V8 motor, aracın S8 isimli yüksek performanslı versiyonunda tercih edilebilecek. Bu performansın yüksek olduğunu düşünen tüketicilerse S8 görünümüne sahip A8 tercihinde de bulunabilecekler.

Audi yetkilileri, şirketin yeni otomobilinin başlangıç fiyatının 99 bin euro olduğunu açıkladılar. Performans odaklı S8'in başlangıç fiyatı ise 144 bin 800 euro olarak duyuruldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 A8, aralık ayında Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.