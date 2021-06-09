2022 BMW X3 M ve X4 M Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Seviyesinin en iddialı SUV modellerinden ikisi olarak karşımıza çıkan 2022 BMW X3 M ve X4 M duyuruldu. Gerek tasarımları gerek donanımı gerekse performansıyla beklentileri fazlasıyla karşılayan otomobiller, fiyat konusunda ise bazı BMW hayranlarının üzülmesine neden olabilir.

Alman otomotiv devi BMW, SUV severlerin yeni sevgilisi olması muhtemel makyajlı 2022 BMW X3 M ve X4 M'i gün yüzüne çıkardı. Tasarım konusunda daha büyük bir böbrek ızgara ve daha dinamik tasarım çizgileri ile öne çıkan yeni BMW modelleri, performans konusunda ise 510 beygirlik motor ile soru işaretlerine yer vermiyor.

Bir başka Alman SUV modelleri olan Mercedes-AMG GLC 63 ve Audi SQ5'e rakip olarak karşımıza çıkan 2022 X3 M ve X4 M, asfalta inmek için ise eylül ayını bekleyecekler.

Her iki otomobil de yeniden tasarlanmış bir arka difüzöre sahipken; X3 M'in stopları da baştan tasarlanmış durumda. Bu arada yukarıdaki fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi iki otomobil de imza renk seçeneği olarak Marina Bay Mavisi ve Sao Paulo Sarısı ile geliyor.

Sıralı altı silindirli 3.0 litrelik çift turboşarjlı bir motora sahip olan 2022 X3 M ve X4 M, bu motor ile 510 beygir güç ve 650 Nm tork sağlayabiliyor.

Her iki model de 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayabiliyor ki bu; bir önceki nesle göre 0,3 saniyelik bir iyileşme söz konusu. Ancak her iki otomobil de 250 km/s maksimum hız sınırına sahip.

BMW, ön konsolu tasarlarken sürücünün mümkün olduğunca tüm kontrol alanına kolaylıkla ulaşabileceği kompakt ve modern bir yapıya odaklanmış durumda.

Hem 12,3 inç büyüklüğündeki gösterge paneli hem de konsolun üst kısmına yerleştirilen bilgi eğlence ekranı, sürücünün gözünü mümkün olduğunca yoldan ayırmadan istediği bilgilere ulaşabilmesini sağlıyor.

Peki 2022 BMW X3 M ya da BMW X4 M'e sahip olmak için nasıl bir bedel ödememiz gerekiyor? Paylaşılan bilgilere göre 2022 BMW X3 M, 85.100 sterlin, 2022 BMW X4 M ise 86.860 sterlin başlangıç fiyatına sahip olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu fiyatlar, her iki model için de Türkiye'de değişiklik gösterecektir.