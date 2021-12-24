Zamların su gibi aktığı ve Türk Lirasının döviz karşısında büyük değer kaybettiği 2021 yılı bitti diye sevinecekler, durun; 2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları belli oldu. 2022 yılında MTV başta olmak üzere pek çok harç ve ücrete %25 oranında zam geldi. İşte 2022 MTV oranları.

Pandeminin etkisinin sürdüğü 2021 yılında maalesef ülkemiz ekonomik olarak da zorlu günler geçirdi. Alım gücünü giderek azaltan zamlara bir de Türk Lirasının değer kaybetmesi eklenince halkın büyük kesimi zor günler yaşadı. Maalesef bu zorluklar 2022 yılında da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü 2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi başta olmak üzere pek çok harç ve ücrete zam geldi.

27 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde MTV yani Motorlu Taşıtlar Vergisine %36.2 yeniden değerlendirme uygulanacağı yani zam yapılacağı açıklanmıştı ancak bu oran Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile %25 olarak güncellendi. 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek gelin yakından bakalım.

Motor silindir hacmine, taşıt değerine ve araç yaşına göre ödenecek MTV tutarı:

1300 cm3 ve aşağısı

Taşıt değeri 70.625 TL’yi aşmayan araçlar; 1 - 3 yaş arası: 1313,8 TL 4 - 6 yaş arası: 916,3 TL 7 - 11 yaş arası: 512,5 TL 12 - 15 yaş arası: 386,25 TL 16 ve yukarı yaş: 136,25 TL

Taşıt değeri 70.625 - 123.750 TL arası araçlar; 1 - 3 yaş arası: 1442,8 TL 4 - 6 yaş arası: 1007,5 TL 7 - 11 yaş arası: 562,5 TL 12 - 15 yaş arası: 426,25 TL 16 ve yukarı yaş: 150 TL

Taşıt değeri 123.750 TL’yi aşan araçlar; 1 - 3 yaş arası: 1576,3 TL 4 - 6 yaş arası: 1098,8 TL 7 - 11 yaş arası: 615 TL 12 - 15 yaş arası: 465 TL 16 ve yukarı yaş: 162,5 TL



1301 - 1600 cm3

Taşıt değeri 70.625 TL’yi aşmayan araçlar; 1 - 3 yaş arası: 2287,5 TL 4 - 6 yaş arası: 1715 TL 7 - 11 yaş arası: 995 TL 12 - 15 yaş arası: 703,75 TL 16 ve yukarı yaş: 270 TL

Taşıt değeri 70.625 - 123.750 TL arası araçlar; 1 - 3 yaş arası: 2517,5 TL 4 - 6 yaş arası: 1887,5 TL 7 - 11 yaş arası: 1095 TL 12 - 15 yaş arası: 771,25 TL 16 ve yukarı yaş: 295 TL

Taşıt değeri 123.750 TL’yi aşan araçlar; 1 - 3 yaş arası: 2746,3 TL 4 - 6 yaş arası: 2058,8 TL 7 - 11 yaş arası: 1192,5 TL 12 - 15 yaş arası: 842,5 TL 16 ve yukarı yaş: 322,5 TL



1601 - 1800 cm3

Taşıt değeri 177.000 TL’yi aşmayanlar; 1 - 3 yaş arası: 4445 TL 4 - 6 yaş arası: 3476,3 TL 7 - 11 yaş arası: 2043,8 TL 12 - 15 yaş arası: 1247,5 TL 16 ve yukarı yaş: 483,75 TL

Taşıt değeri 177.000TL’yi aşanlar; 1 - 3 yaş arası: 4851,3 TL 4 - 6 yaş arası: 3790 TL 7 - 11 yaş arası: 2232,5 TL 12 - 15 yaş arası: 1362,5 TL 16 ve yukarı yaş: 527,5 TL



1801 - 2000 cm3

Taşıt değeri 177.000 TL’yi aşmayanlar; 1 - 3 yaş arası: 7003,8 TL 4 - 6 yaş arası: 5393,8 TL 7 - 11 yaş arası: 3170 TL 12 - 15 yaş arası: 1887,5 TL 16 ve yukarı yaş: 742,5 TL

Taşıt değeri 177.000 TL’yi aşanlar; 1 - 3 yaş arası: 7641,3 TL 4 - 6 yaş arası: 5886,3 TL 7 - 11 yaş arası: 3458,8 TL 12 - 15 yaş arası: 2058,8 TL 16 ve yukarı yaş: 810 TL



2001 - 2500 cm3

Taşıt değeri 221.000 TL’yi aşmayanlar; 1 - 3 yaş arası: 10.506 TL 4 - 6 yaş arası: 7627,5 TL 7 - 11 yaş arası: 4765 TL 12 - 15 yaş arası: 2846,3 TL 16 ve yukarı yaş: 1126,3 TL

Taşıt değeri 221.000 TL’yi aşanlar; 1 - 3 yaş arası: 11.463 TL 4 - 6 yaş arası: 8320 TL 7 - 11 yaş arası: 5197,5 TL 12 - 15 yaş arası: 3106,3 TL 16 ve yukarı yaş: 1228,8 TL



2501 - 3000 cm3

Taşıt değeri 442.375 TL’yi aşmayanlar; 1 - 3 yaş arası: 14.649 TL 4 - 6 yaş arası: 12.745 TL 7 - 11 yaş arası: 7961,3 TL 12 - 15 yaş arası: 4282,5 TL 16 ve yukarı yaş: 1570 TL

Taşıt değeri 442.375 TL’yi aşanlar; 1 - 3 yaş arası: 15.983 TL 4 - 6 yaş arası: 13.903 TL 7 - 11 yaş arası: 8686,3 TL 12 - 15 yaş arası: 4672,5 TL 16 ve yukarı yaş: 1713,8 TL



3001 - 3500 cm3

Taşıt değeri 442.375 TL’yi aşmayanlar; 1 - 3 yaş arası: 22.310 TL 4 - 6 yaş arası: 20.075 TL 7 - 11 yaş arası: 12.093 TL 12 - 15 yaş arası: 6036,3 TL 16 ve yukarı yaş: 2211,3 TL

Taşıt değeri 442.375 TL’yi aşanlar; 1 - 3 yaş arası: 24.340 TL 4 - 6 yaş arası: 21.899 TL 7 - 11 yaş arası: 13.191 TL 12 - 15 yaş arası: 6583,8 TL 16 ve yukarı yaş: 2415 TL



3501 - 4000 cm3

Taşıt değeri 708.000 TL’yi aşmayanlar; 1 - 3 yaş arası: 35.079 TL 4 - 6 yaş arası: 30.291 TL 7 - 11 yaş arası: 17.839 TL 12 - 15 yaş arası: 7961,3 TL 16 ve yukarı yaş: 3170 TL

Taşıt değeri 708.000 TL’yi aşanlar; 1 - 3 yaş arası: 38.270 TL 4 - 6 yaş arası: 33.044 TL 7 - 11 yaş arası: 19.464 TL 12 - 15 yaş arası: 8686,3 TL 16 ve yukarı yaş: 3458,8 TL



4001 cm3 ve yukarısı

Taşıt değeri 840.000 TL’yi aşmayanlar; 1 - 3 yaş arası: 57.415 TL 4 - 6 yaş arası: 43.054 TL 7 - 11 yaş arası: 25.499 TL 12 - 15 yaş arası: 11.460 TL 16 ve yukarı yaş: 4445 TL

Taşıt değeri 840.000 TL’yi aşanlar; 1 - 3 yaş arası: 62.634 TL 4 - 6 yaş arası: 46.969 TL 7 - 11 yaş arası: 27.818 TL 12 - 15 yaş arası: 12.501 TL 16 ve yukarı yaş: 4851,3 TL



2022 yılında motor silindir hacmine, taşıt değerine ve araç yaşına göre hangi araç sahibi ne kadar MTV yani Motorlu Taşıt Vergisi ödeyecek kalem kalem listeledik. 2022 MTV oranları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.