Toyota, sevilen pick-up modeli Tundra'nın 2022 model fiyatlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre birkaç ay önce duyurulan 2022 model Toyota Tundra'nın başlangıç fiyatı, oldukça makul seviyelerde olacak. Aracın Türkiye'ye gelmesi ise beklenmiyor.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Japon otomotiv devi Toyota'nın piyasaya sürüldüğü ülkelerde oldukça popüler olan pick-up modeli Tundra'yı yenilediğinden bahsetmiştik. Türkiye'de Hilux ismiyle tanıdığımız pick-up farklı bir versiyonu olan Tundra'nın yeni modeli, en çok da sahip olduğu ızgara yapısı ile dikkat çekmişti. Toyota şimdi, bu pick-up'ın pek çok kişiyi sevindirecek fiyatını açıkladı.

2022 model Toyota Tundra, oldukça iri bir yapıya sahip. Bu iri yapı, aracın yerden yüksekliğinden tutun, farlarına kadar hemen her noktada karşımıza çıkıyor. Ayrıca iç tasarım da bu gövde yapısından üzerine düşeni alıyor. Zira şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Tundra'nın 8 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı, yakın bir gelecekte 14 inç olacak. Yani bu dev arazi aracının içerisinde küçük çaplı bir televizyon bile yer almış olacak.

Karşınızda 2022 model Toyota Tundra

Toyota'nın sevilen pick-up modeli, iki farklı motor seçeneği ile satın alınabilecek. Bu motor seçenekleri, aracın genel özelliklerinin de belirleyicisi. Örneğin bir tüketici Tundra'yı temel ihtiyaçları için satın almak isterse, yalnızca önden çekişli bir araca sahip olacak. Tüketicinin bu model için ödemesi gereken tutar 37 bin 645 dolar olacak.

Temel ihtiyaçlar yerine en zorlu koşullarda bile kafasının rahat etmesini isteyen tüketiciler ise 4x4 çekiş imkanı sunan bir versiyonu da tercih edebilecekler. Toyota'nın yaptığı açıklamalara göre bu üst düzey versiyonun fiyatı ise 62 bin 715 dolar olacak. Her iki motor seçeneğine sahip Tundra da 2021 sona ermeden önce galerilerdeki yerini alacak. Bu aracın Türkiye'ye gelme ihtimali şu an için bulunmuyor.

Bu arada; Toyota'nın en iyi işlerinden bir tanesinin hibrit motorlu araçlar olduğu da herkes tarafından bilinen sugötürmez bir gerçek. Bunun bilincinde olan şirket, Tundra'nın hibrit motorlu versiyonu üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin açıklamalarına göre bu model, 2022'nin ilk aylarında piyasaya sürülecek.