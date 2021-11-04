Bugatti Eski Tasarımcısından Land Rover Defender’a Dokunuş

Ünlü Land Rover restomod uzmanı Arkonik, 1989 model Land Rover Defender’ı Bugatti’nin eski tasarımcısı Etienne Salomé'nin dokunuşuyla elden geçirerek, Land Rover Beach Cruiser'ı yarattı.

SUV modelleriyle dikkat çeken ve ülkemizde lüks araç kategorisiyle mutlaka bazı araç alıcılarının hayalinde bulunan Land Rover birçok modeliyle otomotiv sektöründe önemli bir yeri tutuyor. Land Rover model araçların ünlü restomod uzmanı Arkonik, 1989 model bir Land Rover Defender’dan “Land Rover Beach Cruiser” modelini yarattı. Bilmeyenler için açıklamak gerekirse; klasikleşmiş, eski bir otomobil modelinin tasarım ruhunu bozmadan bazı özelliklerinin yeni teknolojilerle geliştirilmesine ve değiştirilmesine “Restomod” deniliyor.

Beach Cruiser’i meydana getiren sürpriz tasarımcı ise; Bugatti’nin eski tasarımcısı Etienne Salomé. Salomé, abartı ve aşırıya kaçan bir model tasarlamak yerine sadece temel ihtiyaçlar üzerinden Beach Cruiser’in tasarımına başladı ve farklı bir üstü açık model ortaya çıktı.

Yenilenmiş bir tasarım ve temiz bir hava vadediyor

Beach Cruiser, üstü açık bir model olarak elbette en başta temiz bir hava vadediyor fakat bunun yanı sıra yenilenmiş bir tasarım olarak da kullanıcıların dikkatini çekebilecek potansiyelde. Minimalist havası bozulmayan aracın ikonik yuvarlak farları vintage havasını güçlendirmek için ön ızgarada yer alıyor. Gizli kapı kolları ve arazi lastiklerinin sardığı 16 inç çelik jantlar ise dikkat çeken diğer yerler.

Bir restomod araçtan beklenen dışında Beach Cruiser, teknolojinin yeniliklerinden pek de nasiplendirilmeyerek orjinaline sadık bırakıldı. Ayrıca aracın oturma düzenine bakıldığında, arka taraf yük için ayrılmış durumdayken ön tarafta ise üç kişiye yer tanıyor. 3.9 litrelik bir V8 motor bulunduran aracın fiyatı ise 240 bin dolardan başlıyor. Arkonik Land Rover Beach Cruiser’in performans özellikleri ise halen açıklanmadı.