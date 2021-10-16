2023'te piyasaya çıkması beklenen yeni BMW M2 Competition, Nürburgrind'de kameralara yakalandı. Aracın prömiyerinin 2022'de gerçekleşmesi bekleniyor.

BMW’nin temmuz ayında yeni 2 serisi Coupe’u tanıtmasından sonra casus fotoğrafları sızan M2’nin Nürburgring’den yeni fotoğrafları geldi. Fotoğraflara göre sıradan bir M2’ye benzemeyen aracın, bir sonraki tarihte gelmesi planlanan bir başka versiyonu olabileceği düşünülüyor. Fotoğraflardaki aracın, sıradan bir M2’ye kıyasla daha büyük dörtlü uçlara sahip olan egzoz sistemi dikkat çekiyor.

Şimdiye kadarki en yeni nesil 2 serisi Coupe sürümlerinin sadece otomatik seçeneğine sahipti; ancak görünen o ki bu adet M2 ile değişmek üzere. Etrafta dolaşmakta olan söylentilere göre M2’nin üç adet pedala sahip olması bekleniyor.

Yeni M2'nin tasarımı, 2 Serisi Coupe'dan farklı olacak

Fotoğraflardan iç mekanı net bir şekilde görünmeyen prototipin, karbon koltukları olacağa benziyor ki bu da, aracında performans odaklı olduğunu ima eder nitelikte bir gelişme. Tekerleklerinin de daha büyük olduğu göze batan M2’de dikkat çeken bir diğer şey ise, aracın geçtiğimiz aylarda test sırasında yakalanan önceki M2’lere göre daha alçaktan gidiyor gibi gözükmesi.

Aracın, büyük kardeşi M4’te de bulunan S58ile 494 beygir gücü ürettiği de söylentiler arasında. Daha büyük M performans Coupe kişiye bağlı olarak xDrive ile birlikte sunulurken; dedikodular BMW’nin bir sonraki M2’yi, ağırlığı azaltmak amacıyla sadece arkadan çekişli bir düzen ile piyasaya süreceği yönünde. Bunlara ek olarak otomatik şanzıman da mevcut olacak gibi duruyor.

Kod adı G87 olan yeni M2, motorunda yapılan değişikliklerin yanında dikdörtgen hava girişleri ve yatay çıtalara sahip ön ızgarası sayesinde 2 Serisi Coupe’dan daha farklı görünecek. Görünen o ki yeni M2; neredeyse bir M4 kadar güçlü olmasına ek olarak çok daha hafif olacak.

Aracın üretimine 2023'te başlanması bekleniyor

Normal M2’nin üretiminin ise 2022 yılı Aralık’ına kadar başlamaması bekleniyor ki bu da M2’nin 2023’ten önce gelmesinin oldukça zor bir ihtimal olduğu anlamına geliyor. BMW’nin bu cüretkar Coupe’u önümüzdeki birkaç ay içerisinde tanıtması bekleniyor; yani resmi prömiyerin önümüzdeki yaz ya da daha erken bir tarihte yapılması son derece muhtemel.