Toyota, Japonya'ya özel olarak geliştirdiği 2023 Corolla'yı tanıttı. Türkiye'de satılandan farklı olarak yeni bir far tasarımına sahip olan otomobil, yeni tasarımı ile ülkemizde hiç yer almayabilir...

Japonya merkezli otomobil devi Toyota, gerçekleştirdiği bir etkinlikte 2023 Corolla'yı tanıttı. Japonya iç pazarı (JDM) için tanıtılan otomobiller, Avrupa pazarı ve tabii olarak Türkiye'ye de gelmesi halinde beğenilebilecek otomobiller gibi görünüyor. Gelin hep birlikte 2023 Corolla modellerine yakından bakalım.

Toyota Corolla'ya baktığınız ilk an, bu otomobilin logosunun alıştığımız Toyota logosundan farklı olduğunu göreceksiniz. Bu logo Japonya'da uzun zamandır var ancak bu araç Türkiye'ye gelirse, klasik Toyota logosuna sahip olmaya devam edecek. Yani tasarımdaki bu detayı görmezden gelebilirsiniz.

Karşınızda 2023 Toyota Corolla!

Aracın tasarımına baktığımızda dikkat çeken bir husus da farlarda yer alıyor. İnce şerit LED gündüz aydınlatmasına sahip olan Corolla sedan, artık Türkiye'de hatchback modelinde de tercih edilen çatallı far tasarımına sahip. Aracın arka kısmına baktığımızda ise bagaj kapağının boydan boya uzanan stoplar ile donatıldığını görüyoruz.

Bugün tanıtılan 2023 model Corolla Hatchback (Japonya'da Sport ismine sahip) ise genel anlamda ülkemizdeki versiyon ile aynı görünüyor. Ancak sedanda gördüğümüz yeni far tasarımı, Corolla Hatchback'te de karşımıza çıkıyor. Aracın arka kısmı ise mevcut kasa ile tamamen aynı.

2023 Toyota Corolla'nın iç kısmına baktığımızda, genel tasarım dilinin korunduğuna şahitlik ediyoruz. Orta konsoldaki buton yerleşimi ve vites topuzu, satışı devam eden Corolla ile aynı. Ancak iç kısımda çok önemli iki yenilik var. Bunlardan ilki, artık tamamen dijital hale getirilen gösterge ekranı. İkinci büyük yenilik ise bilgi-eğlence ekranında. Toyota Corolla'nın 8 inçlik bilgi-eğlence ekranı gitti ve 10,5 inç büyüklüğündeki kablosuz Apple CarPlay desteğine sahip yeni bir bilgi-eğlence ekranı geldi.

2023 Toyota Corolla'nın Japonya versiyonu, daha öncekiler gibi 1.8 litrelik hibrit motor kurulumuna sahip. Toyota'ya göre hem bu hibrit motor hem de 1.5 ve 2.0 litrelik benzinli modeller, daha iyi yakıt ekonomisi ve daha iyi performans için yeniden gözden geçirildi.

Toyota, 2023 model Corolla'nın Japonya dışına çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Eğer otomobillerdeki değişiklikler küresel çapta uygulanmaya başlarsa, Türkiye'de üretilecek olan 2023 Corolla sedanın da bu haberimizdeki gibi görünebileceğini rahatlıkla dile getirebiliriz. Yine de bu modellerin şu anda Japonya'ya özel olarak tanıtıldığını ve Türkiye'de hiçbir zaman bulunmama ihtimallerinin bulunduğunun bir kez daha altını çizelim.

Türkiye'de en çok satan modeller arasında yer alan Toyota Corolla sedan, Japonya'da 13.700 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Toyota Corolla Hatchback'in başlangıç fiyatı ise 15.100 dolar olarak açıklandı.