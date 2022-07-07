2023 model Volkswagen Amarok tanıtıldı. Ford ile ortaklık kapsamında tamamen yenilenen pick-up, daha da büyüyen tasarımı ve motor seçenekleriyle kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Almanya merkezli otomobil şirketi Volkswagen'in sevilen pick-up modeli Amarok, yenilendi. Şirketin Ford ile yaptığı ortaklığın bir ürünü olarak ortaya çıkan Amarok, önceki modellere hiç benzemiyor. Önümüzdeki yıl içerisinde Türkiye'ye gelecek pick-up, yapılan açıklamaya göre Ford'un Güney Afrika'daki Silverton fabrikasında üretilecek.

Volkswagen Amarok denildiğinde en çok merak edilen şey, hiç şüphesiz boyutlar. Vakit kaybetmeden açıklayalım; bu pick-up tabiri caizse tank gibi görünecek. Önceki nesil Amarok'tan 34 mm dar olan pick-up, 1888 mm yükseklik, 1910 mm genişlik ve 5350 milimetre uzunluk değerine sahip olacak. Volkswagen yetkililerine göre Amarok, 3500 kilograma kadar yük çekebilecek.

Karşınızda 2023 model Volkswagen Amarok

2023 model Volkswagen Amarok'un hem ön hem de arka kısmında matrix LED farlara yer verilmiş durumda.

Volkswagen'in tamamen yenilenen pick-up modeli, piyasaya sürüldüğünde tek sıra ya da iki sıra kabinli versiyonlara sahip olacak. İki sıralı kabin, tahmin edilebileceği üzere daha uzun bir yapıda olacak. Ayrıca bu pick-up'ın bagajı, ihtiyaçlar doğrultusunda açık veya kapalı olarak kullanılabilecek.

Volkswagen Amarok'un iç dizaynı da yenilenmiş durumda. Pick-up'ın içi işte böyle görünüyor:

Volkswagen'in yenilenen pick-up modelinde dikey olarak yerleştirilen bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Ford'un SYNC 4 isimli yazılımının özel bir versiyonunun kullanıldığı ekran, donanım seviyesine bağlı olarak ya 10 inç ya da 12 inç boyutunda oluyor. Volkswagen, Amarok'a Harman Kardon ses sistemi ekledi ki bu sistem, başka hiçbir araçta bulunmuyor.

Farklı motor seçenekleriyle satılacak Volkswagen Amarok'un başlangıç modeli, 168 beygir güç üreten TDI motorla gelecek. En güçlü dizel motor ise 247 beygir gücündeki 3.0 litrelik V6.

Benzinli motor isteyen tüketicilerse 2.3 litrelik 298 beygir gücündeki motorla karşılaşacaklar.

207 beygir ve üzerinde güç üreten tüm motor seçenekleri, 10 ileri vitesli otomatik şanzıman ile donatılacak. Diğer modeller ise 5 veya 6 ileri manuel şanzımanla karşılaşacaklar.

Volkswagen, Amarok'un fiyatını şimdilik açıklamadı...