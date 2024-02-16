Nissan, makyajlanan yeni Juke'u tanıttı. Araç, ilk nesilde çok sevilen sarı rengi geri getirecek.

Japon otomobil üreticisi Nissan, Türkiye’de de yollarda sıkça görmeye alışık olduğumuz SUV modeli Juke’un makyajlanmış yeni versiyonunu tanıttı. Araç, hem tasarım hem de donanımsal tarafta yeniliklerle geliyor.

Makyajlı 2024 Nissan Juke, dış tasarımında ilk nesilden tanıdığımız, kullanıcıların çok sevdiği ve tekrar istediği ikonik sarı rengini geri getiriyor. Ayrıca iç mekân tasarımında da önemli değişiklikler görüyoruz.

Karşınızda yeni Nissan Juke!

Yeni Nissan Juke’ta, üç silindirli 1.0 litrelik DIG –T turboşarjlı benzinli motorlu görüyoruz. Şirketin “kompakt ve hafif” olarak nitelendirdiği bu versiyon, 117 PS güç ve 200 Nm tork sunarken 6 vitesli manuel veya 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla geliyor. Ayrıca hibrit versiyonu da var. Bu versiyon, 94 beygir gücü 148 Nm tork sunan bir içten yanmalı ve 36 kW güç ve 205 Nm tork üreten elektrikli motora sahip.

Makyajlı Nissan Juke, “N-Sport” ismi verilen yeni bir donanımla da gelecek. Bu donanım, Juke’un hem iç hem de dış tarafındaki özelliklerini yansıtmak için çıkarılmış. Sevilen sarı rengi de burada göreceğiz. Ancak Nissan, bu rengin eskisine kıyasla biraz daha soluk ve modern bir sarı olduğunu söylüyor. Siyah tavan da gövde rengine eşlik ediyor.

En fazla değişikliğin yaşandığı iç mekâna da bir bakalım. Burada yenilenen orta konsol, gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi görüyoruz. Bilgi-eğlence ekranı 12,3 inç boyut ile büyürken biraz daha sürücüye doğru çevrilmiş. 1920x720 piksel çözünürlük sunduğu söylenen gösterge ekranı da aynı şekilde 12,3 inç boyutunda. Kablosuz Apple Car Play ve Android Auto, iyileştirilmiş ses tanıma sistemi, araç dururken USB yoluyla video oynatma gibi özellikleri de ekleyelim.

Sürücünün pürüzsüz deri benzeri malzemeyle direksiyon başında çok daha rahat edeceğini söyleyen Nissan, torpido gözünün kapasitesi 7,8 litreye çıktığını ifade etti. Kablosuz şarj, konfor odaklı yenilikler, N-Sport versiyonda sarı detaylar da iç mekândaki diğer özelliklerden.

Yeni Juke, Nissan’ın Birleşik Krallık’taki Sunderland şehrinde bulunan fabrikasında üretilecek ve bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek. Aracın fiyatı henüz belli değil.