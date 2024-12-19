"Hawk Tuah" ifadesi ile bir anda ünlenen Hailey Welch, çıkarmış olduğu "HAWK" tokeni nedeniyle yatırımcılar tarafından dava edildi.

Fenomen Hailey Welch'in çıkardığı bir meme coin olan "HAWK", çıktığı andan bu yana geçen iki haftalık süreçte âdeta dibi görürken, Hailey Welch ise sessizliğini koruyor.

21 yaşındaki Hailey Welch, bir videosundaki "hawk tuah" ifadesiyle popüler olmuş ve bir anda yüz binlerce izleyici ve takipçinin ana odağı hâline gelmişti.

Token listelendiği gibi %95 oranında değer kaybetti

Çok geçmeden kendi podcast programını başlatan Hailey Welch, Solana ağında yer alan token'i HAWK'ı yaklaşık iki hafta önce listelemişti. Listelendiği gün bu tarz meme coinlerin ömürlerinin uzun olmadığını ve bu nedenle uzak durmanız gerektiğini sizlere bu haberimizde aktarmıştık.

Durum pek de farklı olmadı. HAWK, 4 Aralık'ta listelendiğinde tek bir günde değerinin %95'inden fazlasını kaybetti.

Yatırımcılar Hailey Welch'e dava açıyor

Öyle ki birçok yatırımcı, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurdu ve kayıplarının "Davalıların uygun kayıt olmadan halka arz ettikleri ve sattıkları "$HAWK" token ("Token" veya "$HAWK") olarak bilinen Hawk Tuah kripto para birimi memecoin'in yasadışı tanıtım ve satışından kaynaklandığını" belirtti.

Hailey Welch ve tokeni HAWK'ın geleceğinin ne olacağı şimdilik belirsiz ancak bir kez daha bu tarz meme coinlerden uzak durmanız gerektiğini hatırlatalım.